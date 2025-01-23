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İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Epözdemir gözaltına alındı

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#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#PKK/KCK#Fırat Epözdemir
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Epözdemir gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 21:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen bir soruşturmada şüpheli olarak aranan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir, yurtdışından döndüğü sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin ve üyelerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir'in örgütün alt yapılanması olan Halkların Demokratik Kongresi(HDK) üyesi olduğu örgüt arşivlerinden ele geçirilen veriler ile tespit edildi.

Yürütülen soruşturmada 2015 yılında kurulan ve örgütsel faaliyetler amacıyla kullanılan 'Diren Cizre' isimli whatsapp grubunda yer aldığı ve PKK/KCK terör örgütünün sözde bayrağını simgeleyen aynı renkteki bez parçasıyla fotoğrafı tespit edilen Epözdemir hakkında gözaltına kararı çıkarıldı.

ugün yurtdışından gelen Fırat Epözdemir, Türkiye'ye giriş yaptığı İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

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#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#PKK/KCK#Fırat Epözdemir

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