İstanbul Barosu başkanını seçecek

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BAŞKAN YENİDEN ADAY

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu (76) “Hukuku ve Savunmayı Etkili Kılmak İçin Geleceği Birlikte Kuruyoruz” sloganıyla seçime girdi. Kaboğlu, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı ve TBB İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Kamu görevine İçişleri Bakanlığı’nda başladı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ardından Gazi, Dicle ve Marmara Üniversiteleri yanı sıra Montesquieu, Descartes ve Sorbonne Üniversiteleri dahil birçok Avrupa Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı. 2018 Türkiye genel seçimlerinde, CHP’den İstanbul milletvekili seçildi. 2022’de Fransa’nın en prestijli nişanı olan Legion d’Honneur madalyasına layık görüldü. 2024’teki seçimlerde ise İstanbul Barosu Başkanı seçildi.

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YENİ DÖNEM PROJELERİ

Üç büyük adliyenin bulunduğu Çağlayan, Kartal ve Bakırköy’de uygun fiyatlı kaliteli yemek ve içecek için sosyal tesisler hayata geçirilecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi yerleşkesi yakınlarında gece ve hafta sonları da kullanılabilecek bir baro odası açılacak. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi Baro Merkezi’nde bulunan idari birimler baro binasına taşınacak, açılacak alanlar avukatlar için çalışma, dinlenme ve atölye alanlarına dönüştürülecek, çocuk bakım hizmetine yer ayrılacak. Adliyelerdeki bilgisayar ve e-duruşma kabinlerinin sayısı artırılacak. Hukuk rasathanesi kurulacak.

ÜÇ DÖNEM BAŞKANLIK YAPTI

Cumhuriyetçi Güç Birliği’nin adayı Prof. Dr. Ümit Kocasakal “Müdafaa-Vatan, Müdafaa-Hukuk, Müdafaa-Avukat” sloganıyla seçime girdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Kocasakal, 2010 yılında yapılan seçimlerde İstanbul Barosu Başkanı seçildi ve üç dönem üst üste başkanlık yaptı.

Kocasakal’ın grubu adına vaatleri arasında genç avukatların kıdemli avukata göre CMK görevlendirmelerinin fazlalaştırılması, avukatlar için ayakta tedaviyi de kapsayan sağlık güvencesi modeli, adliyelere yakın güvenilir kreş ve yuvalarla anlaşma, VakıfBank promosyon anlaşması, Bakırköy, Çağlayan ve Kartal’da en az üç paylaşımlı/sanal ofis merkezi kurulması yer alıyor.

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ORTAK ADAY HASAN KILIÇ

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu ile Önce İlke ÇAG Yükseliş Hareketi’nin ortak adayı Av. Hasan Kılıç, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Baro Meclisi Üyeliği, Bölge Temsilciliği, Avukat Hakları Merkezinde Genel Sekreterlik, Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık görevini yürüttü. Dört dönem baro yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu.

Grubun vaatleri arasında AVDES ile baro ve avukat arasındaki iletişimin kesintisiz hale getirilmesi, bilgi, dayanışma, iş ağı ve baro hizmetlerinin ortak platformu Baroline’ın kurulması, avukatlık hizmetlerinde KDV’nin kaldırılması veya ciddi biçimde azaltılması, bölgesel sosyal tesisler, ortak ofis alanları oluşturulması, özlük haklarına ilişkin çalışmalar, büyük adliyeler çevresinde baro lokantaları kurulması, özel sağlık kuruluşlarıyla protokoller yapılması ve Avukat Konut Projesi yer aldı.

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TÜRK MİLLİYETÇİSİ AVUKATLAR GRUBU

Seçimlere Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu (TÜMAG) adına katılan Avukat Salih Uçar’ın(45) sloganı “Fikri Hür Vicdanı Hür Genç Baro”. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Uçar, staj bittikten sonra 1 yıl öğretim görevlisi olarak üniversitede çalıştı. Akademik hayat sonrası, boşanma davaları, velayet davaları, nafaka davaları, tanıma tenfiz davaları, nüfus davaları, mal paylaşımı ve tasfiyesi davalarında uzmanlaştı.

Grubun projeleri arasında avukatlık hizmetlerinde KDV yükünün azaltılması, adliyelerdeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi, genç avukatlara geri ödemesiz maddi destek, sağlık, doğum ve özel durumlarda meslektaş desteği ve UYAP Avukat Portal üzerinden ses ve video kayıtlarının güvenli biçimde doğrudan dosyaya yüklenebilmesine imkân sağlayacak teknik düzenlemenin hayata geçirilmesi için girişimde bulunulması yer alıyor.

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AVUKAT HAKLARI GRUBU ADAYI

Avukat Hakları Grubu’nun adayı Avukat Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu seçime “Güçlü Avukat Güçlü Baro” sloganıyla girdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Kanadoğlu, özel hukukun yanı sıra Anayasa Mahkemesi ve AİHM’e bireysel başvurular, insan hakları, idare ve siyasi partiler hukuku alanlarında çalışıyor.

Grubun projeleri arasında avukat kooperatifleri, Silivri misafirhanesi, adliyelerde yeme-içme sorununun çözümü, adliyelerde geçici bakım odaları, iki yakada erişilebilir sosyal tesis projesi, cezaevi, emniyet ve geri gönderme merkezlerinde görüşme koşullarının düzeltilmesi gibi yasal düzenlemeler yer aldı.

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CUMHURİYET AVUKATLARI GRUBU ADAYI

Cumhuriyet Avukatları Grubu Baro Başkan adayı Avukat Dr. Atakan Adem Selanik ise seçime “Yalnız değilsin, birlikteyiz” sloganıyla girdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezunu olan Selanik, Akademik olarak Sigorta Hukuku, Medeni Hukuk, Sorumluluk Hukuku, Tahkim, Uluslararası Ticaret Hukuku ve Konkordato Komiserliği alanlarında çalışıyor.

Grubun yeni dönem için projeleri arasında CMK’da adil ücret ve zamanında ödeme, avukata güvence, Avukat Kooperatifi ve toplu alım, Stajyer Geçim ve Sağlık Güvencesi yer alıyor.

BAĞIMSIZ ADAYLAR DA YARIŞTI

Seçime Bağımsız Avukatlar Grubu adayı olarak giren Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu avukat Arife Gökkaya Dinç’in sloganı “Bağımsız ol, değiştir”. İstanbul Avukatlar Birliği adayı avukat Metin Uraçin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. İstanbul Barosu Dış ilişkiler Merkezi Başkanlığı ve Türkiye Barolar Birliği delegesi olarak da görev yaptı. Bağımsız aday Gülbeyaz Karadeniz’in sloganı “Güçlü Baro İtibarlı Avukatlık”.