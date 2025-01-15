İstanbul Baro Başkanı ve yönetimine dava

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Aralık 2024’te İstanbul Barosu’nun X sosyal medya hesabından, Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in Suriye’de ölümlerinin ardından yapılan açıklama nedeniyle “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan re’sen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma devam ederken savcılık bu kez baro yönetiminin görevlerine son verilmesi ve yeni yönetim seçilmesi talebiyle dava açtı.

Davanamede, baronun kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olduğu halde amacı dışında faaliyet gösterdiği bu yüzden idari yönden tedbir alınması gerektiği ifade edildi.

Davanamede, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile 10 yönetim kurulu üyesinin görevlerine son verilmesi ve yerlerine yeni baro başkanı ve yönetim kurulu üyeleri seçilmesi istendi.