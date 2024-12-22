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İstanbul Baro Başkanı ve yönetim kurulu hakkında terör soruşturması

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#İstanbul Barosu#Terör#Soruşturma
İstanbul Baro Başkanı ve yönetim kurulu hakkında terör soruşturması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 14:28

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlarından resen soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "21/12/2024 tarihinde İstanbul Barosu tarafından resmi Twitter hesabından da duyurulan açıklamayla PKK terör örgütü mensupları Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’i övücü nitelikteki sözler ile ayrıca sözde gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri, Devletimizin sözde savaş suçu işlediği şeklinde yanıltıcı bilginin yayılması şeklindeki tespitler nedeniyle İstanbul Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca Terör Örgütü Propagandası Yapmak ve Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. (DHA)

 

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#İstanbul Barosu#Terör#Soruşturma

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