İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ifade vermek için adliyeye geldi

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İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi. TBB Başkanı Erinç Sağkan ve çok sayıda baro başkanı ile yönetim kurulu üyesi Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerine destek için adliyedeydi.

'SORUŞTURMA MEVZUATA AYKIRI YÜRÜTÜLMEKTEDİR'

Adliye önünde açıklama yapan TBB Başkanı Erinç Sağkan, "Biliyorsunuz bugün, Baromuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, baro başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz ifadeye davet edildiler. Şunu söyleyebilirim ki sadece usul bakımından bakacak olsak bile bu soruşturma süreci ilk anından itibaren anayasaya ve mevzuata aykırı yürütülmektedir. Avukatlara özel soruşturma usulü işletilmeden, henüz Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni alınmadan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Barosu Başkanı ve yönetim kurulu hakkında soruşturma başlatıldı, kamuoyu ile paylaşıldı" ifadelerini kullandı. (DHA)