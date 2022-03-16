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İstanbul barajlarından güzel haber geldi! 3 ay önce keçiler otluyordu, şimdi sandallar geziyor

#İstanbul#Baraj#Yağış
İstanbul barajlarından güzel haber geldi 3 ay önce keçiler otluyordu, şimdi sandallar geziyor

İstanbul'un barajlarında doluluk oranları karların erimeye başlamasıyla birlikte yüzde 85'e dayandı. İstanbul'un iki barajında doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, Alibeyköy Barajı'nda 3-4 ay önce keçilerin otladığı alanlarda sandallar gezmeye başladı. Doluluk oranının yüzde 79.38 olarak ölçüldüğü Alibeyköy Barajı'nda vatandaşların su havzasına girmemesi için çekilen 2 metre yüksekliğinde dikenli teller ise sular altında kaldı.

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DOLULUK ORANI YÜZDE 40'LARA KADAR GERİLEMİŞTİ

İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 yılının Kasım ayında doluluk oranı yüzde 41.19 olarak ölçülmüştü. İstanbul'da birbiri ardına etkili olan yağışlı sistemlerin ardından doluluk oranları hızla yükselişe geçmişti. İSKİ verilerine göre bugünkü baraj doluluk oranı yüzde 84.89 olarak ölçüldü.

İstanbul barajlarından güzel haber geldi 3 ay önce keçiler otluyordu, şimdi sandallar geziyor

BİR YIL ÖNCE BUGÜN DOLULUK ORANI YÜZDE 62.04'TÜ

İSKİ istatistiklerine göre bu oran ay sonları itibariyle son 12 ayda ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. Tam bir yıl önce bu gün İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 62.04 olarak ölçülmüştü.

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KEÇİLERİN OTLADIĞI ALANLARDA SANDALLAR GEZİYOR

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan olan Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 79.38 olarak ölçüldü. Yaklaşık 4 ay önce doluluk oranı yüzde 17.03 olarak ölçülen Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi hızla yükseldi. Barajda 2021 Kasım ayının son günlerinde keçiler otlarken görüntülenmişti.

İstanbul barajlarından güzel haber geldi 3 ay önce keçiler otluyordu, şimdi sandallar geziyor
Bir kaç ay önce keçilerin otladığı alanlarda su seviyesinin bir kaç metre yükselmesiyle sandallar gezmeye başladı. Aynı bölgede kuraklık sırasında su havzasının kirlenmemesi için çekilen 2 metre yüksekliğinde dikenli teller ise neredeyse tamamen sular altında kaldı.  

İstanbul barajlarından güzel haber geldi 3 ay önce keçiler otluyordu, şimdi sandallar geziyor

MELEN VE YEŞİLÇAYDAN ŞU ANDA SU ALINMIYOR

Öte yandan İstanbul'a Melen ve Yeşilçay'dan getirilen su miktarında da bu yıl içinde büyük düşüş yaşandı. 2021 yılı içinde bu iki regülatörden 625 milyon metre küp su, İstanbul'a aktarılmıştı. 2022 yılı içinde ise şu ana kadar sadece 62 milyon metreküp su aktarılmış durumda. Baraj doluluk oranlarının yüksek olması nedeniyle şu anda İstanbul'a su aktarımı ise tamamen durmuş durumda.

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İstanbul barajlarından güzel haber geldi 3 ay önce keçiler otluyordu, şimdi sandallar geziyor

İKİ BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE YÜZ

İstanbul'da Istranca ve Kazandere baraj gölü havzalarında doluluk oranı yüzde 100 ulaştı. İstanbul'da doluluk oranı en az olan baraj ise yüzde 59.01 ile Sazlıdere Barajı oldu.

İstanbul barajlarından güzel haber geldi 3 ay önce keçiler otluyordu, şimdi sandallar geziyor

İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları şöyle:

ALİBEYKÖY Yüzde 79.38

BÜYÜKÇEKMECE Yüzde 84.62

DARLIK Yüzde 94.01

ELMALI Yüzde 97.04

ISTRANCALAR Yüzde 100

KAZANDERE Yüzde 100

ÖMERLİ Yüzde 89.03

PAPUÇDERE Yüzde 94.03

SAZLIDERE Yüzde 59.02

TERKOS Yüzde 81.54

İstanbul barajlarından güzel haber geldi 3 ay önce keçiler otluyordu, şimdi sandallar geziyor

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