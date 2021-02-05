İstanbul barajlarındaki su seviyesi artmaya devam ediyor.. İşte İSKİ'den gelen son veriler
İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi, son yağışlarla yüzde 44,15'e yükseldi. İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda meydana gelen yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyesi artış gösterdi. Son olarak yüzde 19'lara kadar inen su seviyesi kritik noktaya gelmiş ve uyarılar yapılmıştı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, o günden bu yana etkili olan yağışlı havayla barajlardaki su miktarı arttı.
Son 15 yılın doluluk oranları
Barajlardaki doluluk oranı, 5 Şubat tarihi baz alındığında
2006'da yüzde 90,72,
2007'de yüzde 55,29,
2008'de yüzde 25,59,
2009'da yüzde 51,08,
2010'da yüzde 95,89,
2011'de yüzde 90,55,
2012'de yüzde 67,32,
2013'te yüzde 78,04,
2014'te yüzde 32,89,
2015'te yüzde 88,10,
2016'da yüzde 75,88,
2017'de yüzde 84,85,
2018'de yüzde 73,63,
2019'da yüzde 90,25,
2020'de yüzde 57,35,
2021'de ise yüzde 43,45 olarak gerçekleşti.
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