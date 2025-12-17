Ä°stanbul barajlarÄ±ndaki doluluk oranÄ± son 10 yÄ±lÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesinde

Haberin DevamÄ±

Ä°stanbul Su ve Kanalizasyon Ä°daresi (Ä°SKÄ°) verilerine gÃ¶re, 15 Nisan'da yÃ¼zde 82,22'ye yÃ¼kselen barajlardaki su seviyesi, dÃ¼ÅŸmeye devam ediyor.

Kente su saÄŸlayan barajlardaki doluluk oranÄ± bugÃ¼n itibarÄ±yla yÃ¼zde 17,83 olarak kaydedildi.Â

Su miktarÄ±, Ã–merli'de yÃ¼zde 16,45, DarlÄ±k'ta yÃ¼zde 28,27, ElmalÄ±'da yÃ¼zde 53,44, Terkos'ta yÃ¼zde 18,86, Alibey'de yÃ¼zde 12,46, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'de yÃ¼zde 17,05, SazlÄ±dere'de yÃ¼zde 15,62, Istrancalar'da yÃ¼zde 29,45, Kazandere'de yÃ¼zde 1,81, PabuÃ§dere'de yÃ¼zde 2,71 olarak hesaplandÄ±.Â

Kente su saÄŸlayan baraj ve gÃ¶letler 868 milyon 683 bin metrekÃ¼p biriktirme hacmine sahipken su miktarÄ± bugÃ¼n itibarÄ±yla 154,7 milyon metrekÃ¼p olarak kaydedildi. Bu yÄ±l barajlara dÃ¼ÅŸen yaÄŸÄ±ÅŸ miktarÄ± ise metrekare baÅŸÄ±na 573,4 kilogram oldu.

Haberin DevamÄ±

Barajlar dÄ±ÅŸÄ±nda kente su saÄŸlayan Melen'den 439,14 milyon, YeÅŸilÃ§ay'dan da 91,49 milyon metrekÃ¼p olmak Ã¼zere toplam bu yÄ±l 530,63 milyon metrekÃ¼p su alÄ±ndÄ±.Â

Ä°stanbul'da dÃ¼n 3 milyon 3 bin metrekÃ¼p su tÃ¼ketildi. Åžehre verilen suyun 2 milyon 363 bin metrekÃ¼pÃ¼ regÃ¼latÃ¶rlerden, 640 bin metrekÃ¼pÃ¼ ise barajlardan temin edildi.Â

Ä°SKÄ° istatistiklerine gÃ¶re, 17 AralÄ±k'taki baraj doluluk oranlarÄ± 2015'te yÃ¼zde 60,98, 2016'da yÃ¼zde 38,17, 2017'de yÃ¼zde 55,44, 2018'de yÃ¼zde 69,18, 2019'da yÃ¼zde 34,67, 2020'de yÃ¼zde 21,94, 2021'de yÃ¼zde 44,68, 2022'de yÃ¼zde 34,22, 2023'te yÃ¼zde 47,45, 2024'te yÃ¼zde 30,09 ve 2025'te yÃ¼zde 17,83 olarak kaydedildi.Â Â

"BÄ°R AN Ã–NCE SU TASARRUFU SEFERBERLÄ°ÄžÄ° BAÅžLATILMALIDIR"Â

Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi (Ä°TÃœ) Ä°klim Bilimi ve Meteoroloji MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. HÃ¼seyin Toros, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Akdeniz HavzasÄ±'nda son yÄ±llarda kuraklÄ±ÄŸÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

TÃ¼rkiye'nin de gÃ¼neyinin, batÄ±sÄ±nÄ±n ve Marmara BÃ¶lgesi'nin bu kuraklÄ±ktan etkilendiÄŸi anlatan Toros, "Ä°stanbul'da ÅŸehre su saÄŸlayan barajlarÄ±n ortalama doluluk oranÄ±, son 10 yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re en alt seviyeye inmiÅŸ haldedir. Suyla ilgili ciddi bir imtihandayÄ±z." dedi.Â

Ä°stanbul'un genel iklim deÄŸerlerine gÃ¶re en Ã§ok yaÄŸÄ±ÅŸÄ± aralÄ±k ve ocak ayÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Toros, bu ay alÄ±nan yaÄŸÄ±ÅŸ kadar neredeyse su tÃ¼ketimi olduÄŸunu ve barajlardaki doluluk oranÄ±nÄ±n artmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

Haberin DevamÄ±

Bu noktada yapÄ±lmasÄ± gereken iki seÃ§eneÄŸin sÃ¶z konusu olduÄŸuna deÄŸinen Toros, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde bol miktarda yaÄŸÄ±ÅŸ gelirse ve barajlar dolarsa bir su sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z olmayabilir ama yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ olmazsa o zaman su tÃ¼ketimimizi azaltmamÄ±z gerekiyor. KullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z suyu yarÄ± yarÄ±ya indirmemiz lazÄ±m aksi takdirde susuzlukla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±rÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.Â

Kente verilen suyun yarÄ±sÄ±nÄ±n neredeyse Melen ve YeÅŸilÃ§ay'dan geldiÄŸine dikkati Ã§eken Toros, tasarruf olmazsa, su tÃ¼ketimi azalmazsa bu akarsulardan gelen suyun da yeterli olmayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â

Toros, "Bir an Ã¶nce su tasarrufu seferberliÄŸi baÅŸlatÄ±lmalÄ±dÄ±r. Bu noktada su farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± ve duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor. Musluklara su baÅŸlÄ±ÄŸÄ± kullanÄ±lmasÄ±, basÄ±nÃ§ ayarlÄ± vana takÄ±lmasÄ± gibi benzer tasarruf tedbirleri alÄ±nmalÄ±dÄ±r." diye konuÅŸtu.