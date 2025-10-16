İstanbul barajlarında tehlike çanları... Doluluk oranı yüzde 25’in altına düştü

Haberin Devamı

İSTANBUL’da kurak geçen ilkbahar ve yaz aylarının ardından sonbahar yağmurlarına rağmen baraj gölü havzalarında doluluk oranları her geçen gün düşüyor. Geçen mart ayında yüzde 80’lere dayanan baraj doluluk oranları İSKİ verilerine göre dün yüzde 24.96 olarak ölçüldü. İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranlarının düşmesiyle baraj gölü havzalarında eskiden suyla dolu olan alanlar tamamen kurudu. Büyükçekmece Baraj Gölü havzasında eskiden balıkların yüzdüğü alanlarda büyükbaş hayvanların otladığı görülürken, baraj gölü için yapılan viyadüklerin altı ise yeşile döndü.

İstanbul’a su sağlayan barajların 4’ünde doluluk oranı yüzde 20’nin altına inerken, en düşük doluluk oranına sahip baraj gölü yüzde 2.65 doluluk oranıyla Kazandere Barajı oldu. İstanbul’da şu an en dolu baraj yüzde 49.74’le Elmalı Barajı.

YALOVA DA ALARMDA

- YALOVA’nın su ihtiyacının karşılandığı Gökçe Barajı’nda su seviyesi yüzde 30’a düştü. Yeşil Körfez Su Birliği’nden alınan bilgiye göre, Termal ilçesinde bulunan ve kentin günlük 100 bin metreküp su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nda, 2023 yılı Ekim ayı itibarıyla yüzde 52 olan su seviyesi 2024 yılında yüzde 38’e, 2025’te ise yüzde 30’a kadar geriledi.

Susuzluğa karşı yatırım programlarının devreye alındığı kentte vatandaşların içme ve sulama suyu tüketimi noktasında tedbirli olmaları isteniyor.

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Yalova’nın yağışlarında önceki yıllara göre yüzde 25 düşüş gerçekleştiğini söyledi.