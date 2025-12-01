İstanbul barajlarında tehlike çanları

×
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 14:52

İstanbul'daki barajlarda su seviyesi hızla düşmeye devam ediyor. Özellikle kentin en önemli su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'nda, suların yer yer tamamen çekildiği görüldü. Havadan çekilen görüntüler, kuraklığın ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

İSKİ'nin 1 Aralık 2025 verilerine göre, İstanbul'un genel baraj doluluk oranı yüzde 18,27 seviyesine geriledi. Kentin en büyük su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'nda su seviyesi yüzde 14,88 olarak ölçülürken, Darlık Barajı yüzde 28,02, Elmalı Barajı yüzde 49,79, Terkos Barajı yüzde 20,47, Alibey Barajı yüzde 11,04, Büyükçekmece Barajı yüzde 19,88 doluluk seviyesine sahip. Sazlıdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 17-18 aralığında seyrederken, su seviyesinin en düşük olduğu barajlar olan Kazandere ve Pabuçdere Barajları'nda doluluk oranı yüzde 2-3 seviyelerine kadar indi.

