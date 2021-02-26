İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum! İSKİ açıkladı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 35,94 arttı. Kar yağışının başladığı 12 Şubat Cuma gününden bu yana ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 9,62 yükseldi.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 55,10 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 71,10, Terkos'ta yüzde 51,39, Sazlıdere'de yüzde 29,56, Alibey'de yüzde 58,82, Büyükçekmece'de yüzde 57,30, Ömerli'de yüzde 65,61, Darlık'ta yüzde 60,87, Elmalı'da yüzde 63,29, Kazandere'de yüzde 63,06 ve Pabuçdere'de yüzde 37,97 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 478 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 712 bin metreküp oldu.

SON 15 YILIN DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranı, 26 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,55, 2007'de yüzde 55,27, 2008'de yüzde 34,63, 2009'da yüzde 76,02, 2010'da yüzde 97,87, 2011'de yüzde 91,95, 2012'de yüzde 86,29, 2013'te yüzde 84,09, 2014'te yüzde 29,76, 2015'te yüzde 96,19, 2016'da yüzde 86,91, 2017'de yüzde 87,73, 2018'de yüzde 81,21, 2019'da yüzde 92,09, 2020'de ise yüzde 62,84 olarak gerçekleşti.