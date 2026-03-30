İstanbul baraj doluluk oranlarında ibre terse döndü
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 14:13

İstanbul'da uzun süredir yüzde 50'nin altında seyreden baraj doluluk oranları son yağışlarla birlikte yüzde 58,03'e yükseldi.

İstanbul'da etkili olan yağışlar barajlardaki su seviyesini artırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 58,03'e yükseldi.

100-120 MM YAĞIŞIN, DOĞRUDAN REZERVLERE YANSIDI

İstanbul’da etkili olan yağışlar, barajlardaki doluluk oranını artırdı. 30 Mart itibarıyla yüzde 58,03 seviyesine ulaştı. İSKİ verilerine göre, İstanbul’da 20 - 30 Mart 2026 tarihleri boyunca baraj havzalarına düşen ortalama 100-120 mm yağışın, doğrudan rezervlere yansıdığı belirtildi.

İstanbul’un toplam su rezervi 503 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Gözden KaçmasınEmine Erdoğandan Uluslararası Sıfır Atık Günü mesajında gıda israfına karşı dayanışma çağrısıEmine Erdoğan'dan "Uluslararası Sıfır Atık Günü" mesajında gıda israfına karşı dayanışma çağrısıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınABDden Orta Doğuya 50 bin asker: Trump gözünü İran uranyumuna diktiABD'den Orta Doğu'ya 50 bin asker: Trump gözünü İran uranyumuna diktiHaberi görüntüle
