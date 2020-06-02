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Haber Giriş: 02.06.2020 - 16:40,Son Güncelleme:

İstanbul Avrupa Yakası 2 Haziran elektrik kesinti listesi.. Elektrikler ne zaman gelecek?

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İstanbul Avrupa Yakası 2 Haziran elektrik kesinti listesi.. Elektrikler ne zaman gelecek?
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İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yaşayan vatandaşlar bölgelerindeki elektrik kesintilerindeki son durumu merak ediyorlar. Bir çok semtte meydana gelen hem bakım çalışması hem de arıza kaynaklı çalışmalar elektrik kesintilerine neden oluyor. Peki arıza listesine bakıldığında elektriklerin geleceği saatler nedir? İşte ilçe ilçe elektriklerin geleceği saatler

  • BAHÇELİEVLER ilçesinde 2 Haziran Salı  tarihinde elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
  • BAYRAMPAŞA ilçesinde 2 Haziran Salı  tarihinde elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
  • BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde 2 Haziran Salı  tarihinde elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
  • ESENLER ilçesinde 2 Haziran Salı  tarihinde elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
  • ZEYTİNBURNU ilçesinde 2 Haziran Salı  tarihinde elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
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