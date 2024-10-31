İstanbul Avrupa basınında

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında farklı dillerde yayınlanan dergiler; tarihi, kültürel ve sanatsal zenginlikleriyle bir yaşam biçimi olarak İstanbul’u Avrupalı okuyucuya tanıtıyor. “İstanbul-Çeşitliliğin Başkenti” adlı dergi şu ana kadar Almanya, Polonya ve Macaristan’ın en büyük gazetelerinde basıldı. Yayınların sonuncusu ise 8 Kasım’da Fransa’da okuyucuyla buluşacak.

ALMAN TURİSTE ROTA

Dergi, ilk olarak Almanya’nın en prestijli günlük haber gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung ile 22 Ekim’de basıldı. Almanca olarak yayınlanan dergide İstanbul’a ilk kez gelecek Alman turistlere yönelik 7 günlük gezi rotası çıkarıldı. Güzergâh boyunca görülmesi gereken tarihi ve kültürel mekânlar tanıtıldı. Zengin İstanbul mutfak kültürüne de yer verilen dergide ayrıca Türkiye ile Almanya arasındaki tarihi ilişkiler de ele alındı.

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MACARCA VE LEHÇE

Benzer içeriklerle İstanbul dergisi 25 Ekim’de Polonya’nın en büyük gazetesi Gazeta Wyborcza ile Lehçe, Macaristan’ın önde gelen gazetesi Magyar Nemzet ve yine aynı gruba ait Metropol ile birlikte Macarca olarak okuyuculara ulaştı ve megakentin büyüleyici atmosferini tanıttı. Cumhuriyet’in 101. yılında gerçekleştirilen tanıtım yayınlarının bu yıl sonuncusu Fransa’da, 8 Kasım’da Le Parisien gazetesi ile birlikte yayımlanacak. Fransızca olarak hazırlanan dergi gazetelerin abonelerine ulaşacak.

‘VISIT İSTANBUL’UN PARÇASI

Avrupa gazeteleriyle yapılan işbirliği kapsamında yayınlanan dergiler, İstanbul’un turistik ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için yürütülen kapsamlı bir iletişim ve pazarlama stratejisi olan Visit İstanbul’un tamamlayıcısı olarak hayata geçirildi. Yabancı dillerdeki içerikler, Visit İstanbul’un 360 derece tanıtım çalışmalarını zenginleştirerek, Avrupalı okuyuculara İstanbul’un her yönünü keşfetme fırsatı sunuyor. İBB Turizm Müdürlüğü de Avrupa’nın uçuşla en fazla 3 saatlik mesafesindeki turistleri, sadece yaz tatillerinde değil yıl boyunca İstanbul’un büyüleyici atmosferini keşfetmeye teşvik etmek amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüyor. İBB Turizm Müdürlüğü tanıtım stratejisinde, İstanbul’u yalnızca bir destinasyon değil aynı zamanda bir deneyim olarak sunarken, şehre gelecek konukları tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu kadim şehrin bir parçası olmaya davet etmeyi amaçlıyor.