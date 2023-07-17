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İstanbul Avcılar'da zabıta amirine saldırı... 3 kişi gözaltına alındı

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#İSTANBUL#Avcılar#Zabıta
İstanbul Avcılarda zabıta amirine saldırı... 3 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 12:30

İstanbul Avcılar sahilinde dolaşanları rahatsız ederek, hamile bir kadın ve eşiyle tartışan 15-20 kişilik grup, kendilerine müdahale eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi motosikletli zabıta ekibine saldırdı. Saldırıda, 3 kişi gözaltına alındı.

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Olay, 15 Temmuz Cumartesi günü gece saatlerinde, Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Sahilde dolaşanları rahatsız ederek hamile bir kadın ve eşiyle tartışan bir gruba İBB motosikletli zabıta ekibi müdahale etmek istedi. 15-20 kişilik kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Kalabalık grup zabıta ekibine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Saldırıda, zabıta Amiri Ali Sait Kaya yaralandı. Çıkan arbedeyi gören polis ve bekçiler, havaya birkaç el ateş etti. Saldırganlardan 3’ü yakalanarak gözaltına alınırken yaralanan zabıta amiri Kaya, Avcılar’daki Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#İSTANBUL#Avcılar#Zabıta

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