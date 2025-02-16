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İstanbul Avcılar'da kapatılan semt pazarının esnafına yürüyüş izni verilmedi

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#İstanbul#Avcılar#Semt Pazarı
İstanbul Avcılarda kapatılan semt pazarının esnafına yürüyüş izni verilmedi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 13:31

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 2 Şubat'ta kapatılan semt pazarının esnafı, verilen kararı protesto etmek ve kendilerine yeni pazar yeri verilmesini istemek için yürüyüş yapmak istedi. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri yürüyüşe izin vermedi.

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Denizköşkler Mahallesi, Ahmet Kaya Caddesi ile çevresindeki birçok sokakta kurulan yaklaşık 50 yıllık semt pazarı, mahalle sakinlerinin başvurusu üzerine Danıştay kararıyla 2 Şubat'ta kapatıldı.

Karar, 28 Ocak'ta caddeye pankart asılarak duyurulurken pazarın kurulmadığı 3'üncü haftada pazarcılar caddeye gelerek verilen kararı protesto etmek ve kendilerine yeni pazar yeri verilmesini istemek için yürüyüş yapmak istedi.

Polis ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar Belediyesi zabıta ekiplerinin gece saatlerinde gelerek güvenlik önlemi aldığı caddede toplanan pazarcılara yürüyüş izni verilmedi. Polis amirinin cadde girişinde basın açıklaması yapmalarına izin verdiği pazar esnafı, polis ekipleriyle karşı karşıya gelmek istemediklerini belirterek yürüyüş yapmadı. (DHA)

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#İstanbul#Avcılar#Semt Pazarı

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