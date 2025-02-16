İstanbul Avcılar'da kapatılan semt pazarının esnafına yürüyüş izni verilmedi

Haberin Devamı

Denizköşkler Mahallesi, Ahmet Kaya Caddesi ile çevresindeki birçok sokakta kurulan yaklaşık 50 yıllık semt pazarı, mahalle sakinlerinin başvurusu üzerine Danıştay kararıyla 2 Şubat'ta kapatıldı.

Karar, 28 Ocak'ta caddeye pankart asılarak duyurulurken pazarın kurulmadığı 3'üncü haftada pazarcılar caddeye gelerek verilen kararı protesto etmek ve kendilerine yeni pazar yeri verilmesini istemek için yürüyüş yapmak istedi.

Polis ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar Belediyesi zabıta ekiplerinin gece saatlerinde gelerek güvenlik önlemi aldığı caddede toplanan pazarcılara yürüyüş izni verilmedi. Polis amirinin cadde girişinde basın açıklaması yapmalarına izin verdiği pazar esnafı, polis ekipleriyle karşı karşıya gelmek istemediklerini belirterek yürüyüş yapmadı. (DHA)