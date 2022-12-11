Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul Ataşehir'de sebze ve meyve halinde yangın

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Ataşehir#Yangın
İstanbul Ataşehirde sebze ve meyve halinde yangın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 04:28

Ataşehir'de sebze ve meyve halinde bulunan dükkanda yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin yaptığı müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Haberin Devamı

Küçükbakkalköy Çayır Caddesi'nde bulunan sebze ve meyve halindeki bir iş yerinde saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle iş yerinde başlayan alevler, yan taraftaki başka bir dükkana sıçradı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de tedbir amaçlı hazır bekledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iki dükkanda maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna teknoloji yanıtı: İthal elemanlarını al Baykara gitSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'teknoloji' yanıtı: İthal elemanlarını al Baykar'a gitHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Bakan Soyludan Genel Kurulda terör vurgusu Biz sizin ağababalarınıza boyun eğmedik, size hiç eğmeyizBakan Soylu'dan Genel Kurul'da terör vurgusu! Biz sizin ağababalarınıza boyun eğmedik, size hiç eğmeyizHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Ataşehir#Yangın

BAKMADAN GEÇME!

Sosyal medyada yapay zekâ selfiesi çılgınlığı yaşanıyor Peki ne kadar güvenli | 8 SORU 8 CEVAP

Sosyal medyada "yapay zekâ selfie'si" çılgınlığı yaşanıyor! Peki ne kadar güvenli? | 8 SORU 8 CEVAP

#Lensa AI
Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
Önce İngiltere şimdi de Fransa Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne | 7 SORU 7 YANIT

Önce İngiltere şimdi de Fransa! Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne? | 7 SORU 7 YANIT

#Strep A

BAKMADAN GEÇME!

Sosyal medyada yapay zekâ selfiesi çılgınlığı yaşanıyor Peki ne kadar güvenli | 8 SORU 8 CEVAP

Sosyal medyada "yapay zekâ selfie'si" çılgınlığı yaşanıyor! Peki ne kadar güvenli? | 8 SORU 8 CEVAP

#Lensa AI
Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
Önce İngiltere şimdi de Fransa Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne | 7 SORU 7 YANIT

Önce İngiltere şimdi de Fransa! Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne? | 7 SORU 7 YANIT

#Strep A