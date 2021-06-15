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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA -
Haber Giriş: 15.06.2021 - 13:16 | Son Güncelleme:

İstanbul Ataşehir'de gasp dehşeti! Kadın çalışan hayatını kaybetti

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İstanbul Ataşehir'de bir kadın, gaspçı olduğu belirtilen kişilerin saldırısına uğradı. Saldırı sonrası kadın başından vurularak öldürüldü. Görgü tanığı Ayhan Morkoç, "3 el silah sesi duyduk. Arabaya bineceği sırada vurulmuş, pusu kurmuşlar herhalde" dedi.

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  • Ataşehirde gasp dehşeti
  • Ataşehirde gasp dehşeti
  • Ataşehirde gasp dehşeti
  • Ataşehirde gasp dehşeti
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Olay sabah saatlerinde Küçükbakköy Mahallesi Başar Sokak'taki holdingi binası önünde yaşandı.

İddialara göre holding çalışanı Sibel Koçan, para dolu çanta ile aracına bineceği sırada saldırıya uğradı. Kadını başından vuran saldırganlar para dolu çantayı alarak kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, boş kovan ve araçta inceleme yaptı.

İstanbul Ataşehirde gasp dehşeti Kadın çalışan hayatını kaybetti

Görgü tanığı Ayhan Morkoç, "Bir kadının vurulduğunu gördük. 3 el silah sesi duyduk. Arabaya bineceği sırada vurulmuş, pusu kurmuşlar herhalde" diye konuştu. Polis kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Ataşehirde gasp dehşeti Kadın çalışan hayatını kaybetti

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