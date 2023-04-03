İstanbul artık daha ‘huzurlu’: 405 kişi gözaltına alındı

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Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı denetimlerde, 167 bin 665 kişi GBT’den geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 203’ü yoklama kaçağı 445 kişi yakalandı, 405 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 40 ruhsatsız tabanca, 9 kurusıkı tabanca, 44 mermi, 1 kilo 460 gram uyuşturucu madde, 150 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 700 TL, 650 Euro, 600 dolar ele geçti.

24 kişiye idari işlem yapılarak, 20 bin 275 TL ceza kesildi. Yabancı uyruklu 5 kişiye işlem yapılırken, 392 umuma açık yer denetlendi. 3 işyerine idari işlem yapıldı. 21 bin 11 araç ve 666 motosiklet kontrol edildi. 978 araç ve motosiklet ile 46 sürücüye işlem yapıldı. 17 araç trafikten menedilirken, 697 bin 17 TL ceza kesildi.