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Gündem
Taylan ERGÜN / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 21.04.2021 - 07:49 | Son Güncelleme:

İstanbul Arnavutköy'de voltaj krizi! 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu

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İstanbul Arnavutköy'de voltaj krizi! 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu

İstanbul Arnavutköy'de elektrik voltajının aniden yükselmesiyle 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu. Buzdolabından televizyona, bilgisayardan çamaşır makinasına, aydınlatma lambalarından binaların girişindeki elektrik panolarına varıncaya kadar tüm cihazlarının bozulduğunu iddia eden vatandaşlar isyan etti. Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyetin ve zararlarının karşılanmasını istediler.

Olay, dün akşam iftar vaktinden kısa bir süre önce yaşandı. İddiaya göre; Arnavutköy, Anadolu Mahallesi, Gaziosmanpaşa Caddesi üzerindeki bitişik nizam binalardan bazılarında bir anda elektrik kesintisi yaşandı. Bazı dairelerde televizyonların, aydınlatma lambalarının ve oyun konsollarının patlayarak yandığı olay sonrası bina sakinleri kendilerini panikle dışarı attı.

İstanbul Arnavutköyde voltaj krizi 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu

Dışarıya çıktıklarında komşularının da aynı sorunu yaşadığını fark eden bina sakinleri, birbirine bitişik 5 apartmanda elektriklerin gittiğini ve prize bağlı tüm elektronik cihazların bozulduğunu fark etti. Durumu hemen elektrik dağıtım şirketi ile paylaşan vatandaşlar, yüksek voltajdan kaynaklanan kesinti sonrası evlerindeki çok sayıda cihazın bozulduğunu iddia etti.

İstanbul Arnavutköyde voltaj krizi 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi çalışanları, bölgede çalışma başlattı. Vatandaşlar ise yaşadıkları mağduriyetin ve zararlarının karşılanmasını istediler.

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