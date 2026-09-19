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İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde tarihi dönüşüm

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#İstanbul Arkeoloji Müzesi#Restorasyon Çalışmaları#Eski Şark Eserleri Müzesi
İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde tarihi dönüşüm
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2026 07:00

İSTANBUL Arkeoloji Müzeleri kapsamlı restorasyon, güçlendirme ve teşhir-tanzim çalışmalarıyla tarihi bir dönüşümden geçti.

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Klasik Müze Binasından Eski Şark Eserleri Müzesine, Çinili Köşk’ten müze avlusu ve Gülhane Meydanı’na uzanan çalışmalarla müze yerleşkesinin tamamı yeni bir ziyaretçi deneyimine kavuştu. Çinili Köşk’ün dış cephesindeki yaklaşık 54 bin çini için ayrı ayrı müdahale paftaları hazırlanırken Osman Hamdi Bey Yokuşu’nda 38, müze avlusunda ise yaklaşık 140 arkeolojik eser açık teşhirde ziyaretçilerle buluşturuldu.

İstanbul Arkeoloji Müzelerini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi yapıların korunması ve özgün mimari karakterlerinin gelecek nesillere aktarılmasının temel öncelikleri olduğunu söyledi.  

İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde tarihi dönüşüm

 

 

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#İstanbul Arkeoloji Müzesi#Restorasyon Çalışmaları#Eski Şark Eserleri Müzesi

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