İstanbul, Ankara ve İzmir kıpkırmızı!

Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki illerin “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki illerin ise “çok yüksek riskli” sayılacağını açıklamıştı. Düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riskli turuncu, çok yüksek riskli kırmızı renk olarak belirtilmişti.

İSTANBUL’DA 39 BİN VAKA

Haritanın ilk açıklandığı tarih olan 8-14 Şubat’ta İstanbul’da 100 binde 60 yani 9 bin 250 vaka bulunuyordu. 6-12 Mart haftasında bu sayı 178’e (27 bin 523 vaka) ulaştı. 13-19 Mart haftasında ise İstanbul 100 binde 251’e (38 bin 811 vaka) yükseldi. Ankara’da vaka sayısı 100 binde 108 (6 bin 116 vaka), İzmir’de 100 binde 111 (4 bin 878 vaka), Samsun’da 100 binde 509 (6 bin 902) oldu. Buna göre illerde tedbir değişikliği olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Dün açıklanan haritaya göre sadece bir il mavi kaldı. Bu il 8.18 ile Şırnak.

KOCA’DAN TEDBİR UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan “İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün. Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz” mesajını paylaştı.

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