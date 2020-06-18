İstanbul, Ankara ve Bursa'da da maske zorunlu

TÜRKİYE 47. SIRADA

“Türkiye 1 milyon kişi başına 57 vefat ile 47. sayıda yer almaktadır. Covid-19’a henüz doğrudan etkili bir ilaç bulunamadı, aşı geliştirilemedi. Bu gerçek daima tetikte olmamızı, seyri hassasiyetle incelemeyi ve acil müdahaleyi gerektiriyor. Haziran ayı ile birlikte başlattığımız normalleşmenin eski hayat tarzımıza dönmek olmadığını ısrarla vurguladım. Son günlerde vaka sayımızda ve yoğun bakıma alınan hasta sayımızdaki değişmeler dalgalanmaların yansımasıdır. Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde. Virüsün şiddetini düşürdüğüne yönelik bir kanıtımız yok. Ama vakalarımızın şiddetinde değişim var.

EN YÜKSEK VEFAT ORANI GÜMÜŞHANE’DE

Şimdi 1500 civarı vakamızın sadece yüzde 9.4’ü pnömoni oluyor. İlk günlerde hastalarımız 20 günün üzerinde hastanede kalırken şimdi bu süre 2.9 güne düştü. Yoğun bakımda geçirilen süre ortalaması ise yüzde 18.9 günden 2.7 güne indi. Entübasyonda kalma süresi bir günden 2.6 güne çıktı. Şimdi entübe edilenlerin yüzde 4’ü, yoğun bakıma girenlerin yüzde 2’si vefat ediyor. Bunda büyüklerimizi koruma altına almamızın büyük rolü var. Onları koruyamazsak böyle kısa süreli yatışları, kitlesel iyileşmeleri unutabiliriz. Bunun bedelini kim üstlenmeye hazırdır? Piknikteki ailem mi, maç sonrası kutlama yapan taraftarım mı, asker uğurlayan delikanlım mı?

18 yaş altı gençlerimizde vakada bir artış olmadığını rahat söyleyebilirim. 65 yaş üstü vefat edenlerin oranı yüzde 93’e çıktı.

Son günlerde dalgalanmaların seyri farklı illerimizde farklı olmaktadır. Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12.4 ile Gümüşhane’dir. En düşük olduğu il ise yüzde 0.33 ile Kilis’tir. Son bir ayda Ankara’da günlük ortalama vaka 127, son bir haftada ortalama vaka sayısı 155, son üç günde ortalama vaka sayısı 177. İstanbul’da son bir ayda vaka sayısı 653, son bir haftada vaka sayısı 620, son üç günde vaka sayısı 616. Son güne baktığımızda bu sayı 700’leri geçmekte. Son bir ayda İzmir’de günlük vaka sayısı 32, son bir haftada vaka sayısı 38, son üç günde vaka sayısı 34. Son bir ayda Bursa’da vaka sayısı 64, son bir haftada sayısı vaka sayısı 84, son üç günde vaka sayısı 93, son gün 100’e kadar çıkmış oldu. Son bir ayda Diyarbakır’da son bir ayda Şanlıurfa’da günlük vaka sayısı 25.

SINAV GÜNÜNE ÖZEL SOKAK YASAĞI OLABİLİR

Bedelli askerlikle ilgili onun devamından yana olundu, bu anlamda Bilim Kurulu’nun tedbirleri önermesi şeklinde yaklaşım oldu. 28 gün uygulaması devam etmiş olacak. Öğrencilerimizle ilgili hem LGS hem YKS ile ilgili şu dönemde sınavın olabildiğince güvenilir yapılması şeklinde Bilim Kurulu’nun önerisi oldu. Her iki sınav için Bilim Kurulu’nun özellikle sınava giriş saatleri başlangıç saatleri ve çıkış saatleri olmak üzere daha güvenilir bu sınava gelişlerini sağlamak üzere tedbir alınması, gerektiğinde sokağa çıkma dahil olmak üzere o saatlerle ilgili önerisi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızla bu öneriyi paylaştım.

Biz önümüzdeki dönemde, genel anlamda sokağa çıkma kısıtlılığı ve yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI KOLAY DEĞİL

(Antikor çalışması) Toplumda yaygın bir bağışıklığın olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Şimdiden herkesin test yaptırmak için gayret içinde olmaması gerektiğini de buradan anlamış oluyoruz. Sürü bağışıklığı mantığının da bu anlamda doğru olmadığını anlamış oluyoruz. (Deksametazon ilacı) Başından beri kullandığımız ama hangi hastaya kullandığımızın da net belli olduğu bu ve benzeri ilaçları kullandığımızı, rehberimizde olduğunu söylemek istiyorum.

YENİ VAKA SAYISI 1.429

Türkiye’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4 bin 861 oldu. Koca’nın paylaştığı, günlük tabloya göre, son 24 saatte 52 bin 901 test yapıldı, 1.429 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 182 bin 727 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 745’e, entübe hasta sayısı 306’ya yükseldi. Dün 1.261 kişi iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 154 bin 640’a ulaştı. Koca Twitter’dan, “Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız” paylaşımı yaptı.

VALİLİKLER AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Koca, İl Hıfzıssıhha kurullarının, illerde salgının seyrine göre her türlü tedbiri alma noktasında yetkili olduklarını belirterek “45 ilde gerekli görüldüğü için maske zorunluluğu kararı alındı. İstanbul, Ankara ve Bursa için Bilim Kurulu’nun tedbir amaçlı tavsiyesi oldu.” dedi. Bu açıklamanın ardından İstanbul, Ankara ve Bursa Valilikleri, maske takmanın zorunlu hale getirildiğini açıkladı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olduğu, tedbirlere uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı” belirtildi. Ankara Valiliği’nin açıklamasında Bilim Kurulu’nun önerisiyle açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığı belirtildi. Bursa Valiliği, de “Vatandaşların tüm ilimiz sınırları içerisinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde tibbi/bez maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir” açıklaması yaptı.