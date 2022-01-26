İstanbul-Ankara Otoyolu Bolu Dağı Geçidi'nin İstanbul yönü ulaşıma açıldı

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Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul - Ankara Otoyolu Bolu Dağı Geçidi Tünel İşletme Bölgesi sol şeritte biriken karlar temizlenmiş, yol genişletilmiş ve ulaşıma açılmıştır."

İstanbul - #AnkaraOtoyolu #BoluDağıGeçidi Tünel İşletme Bölgesi sol şeritte biriken karlar temizlenmiş, yol genişletilmiş ve ulaşıma açılmıştır. https://t.co/PeImrYFOI0 pic.twitter.com/fnhvWVFq23 — Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) January 26, 2022

KGM'den daha önce yapılan açıklamada İstanbul - Ankara Otoyolu BoluDağıGeçidi Tünel İşletme Bölgesi'nde İstanbul yönünün geçici olarak ulaşıma kapatıldığı aktarılmıştı.