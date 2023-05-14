İstanbul-Ankara-İzmir-Bursa seçim sonuçları... İşte büyükşehirlerden gelen ilk oy oranları

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Türkiye'de nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu 30 büyükşehirde toplam 47 milyon 440 bin seçmen oylarını kullandı. YSK Başkanı Ahmet Yener'in oy verme işlemlerinin bitmesinin ardından yaptığı açıklama ile yayın yasakları sona erdi ve 30 büyükşehirden sonuçlar gelmeye başladı. İşte gelen ilk seçim sonuçları:

İŞTE 30 BÜYÜKŞEHİRDEKİ OY ORANLARI



Adana seçim sonuçları için tıklayınız



Ankara seçim sonuçları için tıklayınız



Antalya seçim sonuçları için tıklayınız



Aydın seçim sonuçları için tıklayınız



Balıkesir seçim sonuçları için tıklayınız



Bursa seçim sonuçları için tıklayınız



Denizli seçim sonuçları için tıklayınız



Diyarbakır seçim sonuçları için tıklayınız



Erzurum seçim sonuçları için tıklayınız



Eskişehir seçim sonuçları için tıklayınız



Gaziantep seçim sonuçları için tıklayınız



Hatay seçim sonuçları için tıklayınız



İstanbul seçim sonuçları için tıklayınız



İzmir seçim sonuçları için tıklayınız



Kahramanmaraş seçim sonuçları için tıklayınız



Kayseri seçim sonuçları için tıklayınız



Kocaeli seçim sonuçları için tıklayınız



Konya seçim sonuçları için tıklayınız



Malatya seçim sonuçları için tıklayınız



Manisa seçim sonuçları için tıklayınız



Mardin seçim sonuçları için tıklayınız



Mersin seçim sonuçları için tıklayınız



Muğla seçim sonuçları için tıklayınız



Ordu seçim sonuçları için tıklayınız



Sakarya seçim sonuçları için tıklayınız



Samsun seçim sonuçları için tıklayınız



Şanlıurfa seçim sonuçları için tıklayınız



Tekirdağ seçim sonuçları için tıklayınız



Trabzon seçim sonuçları için tıklayınız



Van seçim sonuçları için tıklayınız