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İstanbul-Ankara-İzmir-Bursa seçim sonuçları... İşte büyükşehirlerden gelen ilk oy oranları

Güncelleme Tarihi:

#Büyükşehir#Seçim#Milletvekili
İstanbul-Ankara-İzmir-Bursa seçim sonuçları... İşte büyükşehirlerden gelen ilk oy oranları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 19:41

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Kocaeli gibi nüfusun yüksek olduğu kentlerde ilk sonuçlar geldi. İşte partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları.

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Türkiye'de nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu 30 büyükşehirde toplam 47 milyon 440 bin seçmen oylarını kullandı. YSK Başkanı Ahmet Yener'in oy verme işlemlerinin bitmesinin ardından yaptığı açıklama ile yayın yasakları sona erdi ve 30 büyükşehirden sonuçlar gelmeye başladı. İşte gelen ilk seçim sonuçları:

İŞTE 30 BÜYÜKŞEHİRDEKİ OY ORANLARI

Adana seçim sonuçları için tıklayınız

Ankara seçim sonuçları için tıklayınız

Antalya seçim sonuçları için tıklayınız

Aydın seçim sonuçları için tıklayınız

Balıkesir seçim sonuçları için tıklayınız

Bursa seçim sonuçları için tıklayınız

Denizli seçim sonuçları için tıklayınız

Diyarbakır seçim sonuçları için tıklayınız

Erzurum seçim sonuçları için tıklayınız

Eskişehir seçim sonuçları için tıklayınız

Gaziantep seçim sonuçları için tıklayınız

Hatay seçim sonuçları için tıklayınız

İstanbul seçim sonuçları için tıklayınız

İzmir seçim sonuçları için tıklayınız

Kahramanmaraş seçim sonuçları için tıklayınız

Kayseri seçim sonuçları için tıklayınız

Kocaeli seçim sonuçları için tıklayınız

Konya seçim sonuçları için tıklayınız

Malatya seçim sonuçları için tıklayınız

Manisa seçim sonuçları için tıklayınız

Mardin seçim sonuçları için tıklayınız

Mersin seçim sonuçları için tıklayınız

Muğla seçim sonuçları için tıklayınız

Ordu seçim sonuçları için tıklayınız

Sakarya seçim sonuçları için tıklayınız

Samsun seçim sonuçları için tıklayınız

Şanlıurfa seçim sonuçları için tıklayınız

Tekirdağ seçim sonuçları için tıklayınız

Trabzon seçim sonuçları için tıklayınız

Van seçim sonuçları için tıklayınız

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#Büyükşehir#Seçim#Milletvekili

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