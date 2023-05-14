İstanbul-Ankara-İzmir-Bursa seçim sonuçları... İşte büyükşehirlerden gelen ilk oy oranları

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Türkiye'de nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu 30 büyükşehirde toplam 47 milyon 440 bin seçmen oylarını kullandı. YSK Başkanı Ahmet Yener'in oy verme işlemlerinin bitmesinin ardından yaptığı açıklama ile yayın yasakları sona erdi ve 30 büyükşehirden sonuçlar gelmeye başladı. İşte gelen ilk seçim sonuçları:
İŞTE 30 BÜYÜKŞEHİRDEKİ OY ORANLARI
Adana seçim sonuçları için tıklayınız
Ankara seçim sonuçları için tıklayınız
Antalya seçim sonuçları için tıklayınız
Aydın seçim sonuçları için tıklayınız
Balıkesir seçim sonuçları için tıklayınız
Bursa seçim sonuçları için tıklayınız
Denizli seçim sonuçları için tıklayınız
Diyarbakır seçim sonuçları için tıklayınız
Erzurum seçim sonuçları için tıklayınız
Eskişehir seçim sonuçları için tıklayınız
Gaziantep seçim sonuçları için tıklayınız
Hatay seçim sonuçları için tıklayınız
İstanbul seçim sonuçları için tıklayınız
İzmir seçim sonuçları için tıklayınız
Kahramanmaraş seçim sonuçları için tıklayınız
Kayseri seçim sonuçları için tıklayınız
Kocaeli seçim sonuçları için tıklayınız
Konya seçim sonuçları için tıklayınız
Malatya seçim sonuçları için tıklayınız
Manisa seçim sonuçları için tıklayınız
Mardin seçim sonuçları için tıklayınız
Mersin seçim sonuçları için tıklayınız
Muğla seçim sonuçları için tıklayınız
Ordu seçim sonuçları için tıklayınız
Sakarya seçim sonuçları için tıklayınız
Samsun seçim sonuçları için tıklayınız
Şanlıurfa seçim sonuçları için tıklayınız
Tekirdağ seçim sonuçları için tıklayınız
Trabzon seçim sonuçları için tıklayınız
Van seçim sonuçları için tıklayınız