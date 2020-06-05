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Haber Giriş: 05.06.2020 - 16:55,Son Güncelleme:

İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası elektrik kesinti listesi.. Elektrikler ne zaman gelecek..

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İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası elektrik kesinti listesi.. Elektrikler ne zaman gelecek..
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İstanbul'un Anadolu ve Avrupa bölgelerinde yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerindeki son durumu internette araştırıyor. Anadolu Yakası'nda AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre planlı kesintiler ertelenirken, Avrupa Yakası'nda bazı bölgelerde elektrik kesintileri bulunuyor.. İşte elektrik kesintilerindeki son durum

İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası elektrik kesinti listesi.. Elektrikler ne zaman gelecek..

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa bölgelerinde yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerindeki son durumu internette araştırıyor. Anadolu Yakası'nda AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre planlı kesintiler ertelenirken, Avrupa Yakası'nda bazı bölgelerde elektrik kesintileri bulunuyor.. İşte elektrik kesintilerindeki son durum

AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

 

 

 

 

 

 ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ

AYEDAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Acil Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesine gün, il ve ilçe seçerek ulaşabilirsiniz.

Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceğini belirtmek isteriz.

05.06.2020 - 07.06.2020 tarihleri arasındaki kesintiler gözükmektedir.

15:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: YUNUS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: TOROSLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: HARE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: HİLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: BORA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DEVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: İLGİLİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: KAMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: KAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: BOZYAZI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: RÜZGARLIBAYIR
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