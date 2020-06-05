İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası elektrik kesinti listesi.. Elektrikler ne zaman gelecek..

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa bölgelerinde yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerindeki son durumu internette araştırıyor. Anadolu Yakası'nda AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre planlı kesintiler ertelenirken, Avrupa Yakası'nda bazı bölgelerde elektrik kesintileri bulunuyor.. İşte elektrik kesintilerindeki son durum

AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ

AYEDAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Acil Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesine gün, il ve ilçe seçerek ulaşabilirsiniz.

Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceğini belirtmek isteriz.

05.06.2020 - 07.06.2020 tarihleri arasındaki kesintiler gözükmektedir.