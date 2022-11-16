İstanbul alarmı

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) resmi internet sitesindeki verilere göre, Kırklareli’nin Vize ilçesi sınırları içinde bulunan ve Trakya’dan İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Kazandare, Pabuçdere ile Istrancalar’da eylül ayında yüzde 50 civarında olan doluluk oranı yüzde 25’in altına düştü. Kazandere’nin doluluk oranı yüzde 17.82’ye, Pabuçdere’nin yüzde 3.35’e Istrancalar Barajı’nın ise yüzde 23.65’e düştü. Pubuçdere Barajı kuruma noktasına gelirken, Kazandere’nin ise büyük bölümü kurudu.

‘SON YILLARIN EN DÜŞÜĞÜ

Kuraklığın devam ettiğini ve etkisini de gösterdiğini belirten Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, şöyle konuştu: “Bu barajlardaki Su seviyelerine de yansıyor. Özellikle bu bölge son yılların en düşük seviyelerini görmüş durumda. En son 2020 yılında böyle olmuştu. Tabii bunun küresel iklim değişikliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu değerlendiriyoruz. Ama biz maalesef karbon emisyonlarını salmaya, iklim değişikliğine sebep veren sera gazlarının konsantrasyonlarını artırmaya devam ediyoruz.

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‘ZİHNİYETİ DEĞİŞTİRMELİYİZ’

Geçen yıl yağan yağışlar biraz düzeldi. Ama 2022 yılında halen kuraklık devam ediyor. Bundan etkilenmeyecek şekilde bir yaşamsal dönüşüm oluşturmamız, plan, proje, strateji geliştirmemiz gerekiyor tarım sektöründen sanayiye kadar. Evlerde kullandığımız suların tüketim biçimine kadar topyekûn bir zihniyet değişikliğiyle iklim değişikliğinin sonuçlarından en az etkilenebilecek bir döngüye girmemiz gerekiyor.”

Barajların bulunduğu bölgede yaşayan Fikret Özel, “6 ay önce geldiğimde suyu vardı. Ne güzel balık tutuyorduk, bugün geldim, gördüm şoke oldum. Burada güzel turna, sazan balığı vardı. Şu an bakın her taraf kurumuş, 2 sene önce de böyle olmuştu” dedi.