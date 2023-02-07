İstanbul Adliyesi'nde kan bağışı yoğunluğu

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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın atrium alanında yer alan Kızılay şubesinde depremzedeler için kan toplanıyor. Kan bağışında bulunmak isteyen adliye personeli ve vatandaşlar kan bağış formlarını doldurmalarının ardından kan vermek için sıra bekledi.

"İNŞALLAH YERİNE ULAŞIR"

Kan veren adliyede güvenlik görevlisi olan Ferdi Yazıcı, "Bugün özel bir gün. Herkesi kan vermeye bekliyoruz, herkesin kana ihtiyacı var lütfen duyarlı olalım. İnşallah yerine ulaşır, herkesi bekliyoruz" dedi. Adliyede memur olan Beyza Gürbüz, deprem bölgesindeki ihtiyacı olan herkes için kan bağışı yaptığını belirterek müsait olan meslektaşlarının da kan bağışında bulunmasının iyi olacağını ifade etti. Kan vermek için sıra bekleyen temizlik görevlisi Seçkin Şahin de "Herkesi kan bağışına davet ediyoruz. Yardımlaşmak bugünlerde lazım" dedi. Adliyede deprem bölgesinde yakını olduğunu ifade eden ve kan bağışı formu dolduran Burak Osman Yılmaz ise "Herkes kan bağışında bulunsun ya da elinden geldiği şekilde yardım etsin. Orada insanların durumu çok kötü. Bazı bölgelere hiç ulaşılamadığı haberleri geliyor, daha çok insana ulaşılsın, daha çok kişiden destek alınsın. Gerekirse silahlı kuvvetler daha çok kişiyle müdahale etsin" dedi. Kan verme noktasında çok sayıda kişi bağışta bulunmak için sırasını bekliyor. Adliyede mesai saati bitimi olan saat 17.00'a kadar kan bağışında bulunulabilecek. (DHA)