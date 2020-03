İstanbul Adliyesi’nde ateş ölçerli korona virüs önlemi

Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda tutuksuz dosyalar 14 Nisan’a kadar ertelenmişti. Tutuklu dosyaların SEGBİS yolu ile bağlanacağı, izleyicilerin ise duruşma salonuna alınmayacağı adliyede korona virüse karşı alınan tedbirler arttırıldı. Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, her gün binlerce kişinin giriş yaptığı ancak duruşmaların iptal edilmesinin ardından yoğunluğun azaldığı adliyede girişler sadece C kapısından sağlanmaya başlandı.

Adliyenin tek giriş kapısı olan C kapısında, gelen ziyaretçilerin kontrolleri ateş ölçer ile yapılmaya başlandı. Görevliler tarafından ateşleri ölçülen vatandaşlar, ateşleri yüksek olmadığı takdirde adliyeye alınırken, ateşi yüksek olan vatandaşlar ise sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Öte yandan, ateşleri ölçüldükten sonra X-ray cihazından geçen vatandaşların ellerine yine görevlilerce dezenfektan sıkılıyor.