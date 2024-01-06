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İstanbul adayı yarın açıklanıyor

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#AK Parti#İstanbul Adayı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İstanbul adayı yarın açıklanıyor
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2024 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın yarın Haliç Kongre Merkezi’nde açıklayacağı iller netleşti.

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İlk etapta 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalanını ise 15 Ocak’taki programda duyuracak. Ayrıca, ilçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak’tan sonra belli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın adaylarını duyuracağı iller şöyle: “İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Erzurum, Denizli, Bursa, Aydın, Balıkesir, Mardin, Muğla, Samsun ve Ordu Büyükşehir belediyeleri ile Giresun, Elazığ, Artvin, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta ve Bayburt.”

AK Parti tarafından aday gösterilecek isimlerin dün itibariyle aranarak adaylıklarının tebliğ edildiği belirtildi.
                            ◊ Ebru KARATOSUN / ANKARA

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#AK Parti#İstanbul Adayı#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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