İstanbul, Adana'ya kafa tutuyor! Dışarı çıkan herkes aynı şeyi söyledi: Bu ne sıcak...

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Geçtiğimiz günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrederken bugün yaz mevsimine hızlı bir geçiş yaptık. Deyim yerindeyse birçok ilde vatandaşlar kavruldu. Arefe günü olması nedeniyle seyahate çıkan tatilciler ve alışveriş yapmak için dışarı çıkanlar sıcak hava nedeniyle zorluk yaşadı.

FATİH'TE SICAKLIK 31.4 DERECE

İstanbul Fatih'te hava sıcaklığı öğle saatlerinde 31.4 derece olarak ölçülürken aynı anda Adana'da ise sıcaklık 33.8 olarak kaydedildi.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmin verilerine göre megakentte sıcaklıkların bugünkü değerin altında olacağı ve yağışın beklenmediği kaydedildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Kurban Bayramı için yurt genelinde beklenen hava durumu için tahmini şöyle oldu:

Ülkemizin 04.06.2025 Çarşamba gününden itibaren, batı kesimlerden başlayarak yağışsız ve sıcak havanın etkisine gireceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba günü batı kesimlerde, zamanla tüm Yurtta artarak, bayram süresince mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Arife Günü (05.06.2025 Perşembe): Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin,

Bayramın 1. günü (06.06.2025 Cuma): Doğu Anadolu’nun doğusunun,

Bayramın 2. günü (07.06.2025 Cumartesi): Ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Bayramın 3. günü (08.06.2025 Pazar): Hakkâri ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin

Bayramın 4. günü (09.06.2025 Pazartesi): Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun,

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Arife günü ve Bayram Süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için Tahmin Edilen Hava Durumu:

Ankara: Genellikle az bulutlu ve açık,

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

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Perşembe 11 ila 13 / 27 ila 29, Cuma 13 ila 15 / 29 ila 31, Cumartesi 14 ila 16 / 30 ila 32, Pazar 14 ila 16 / 30 ila 32, Pazartesi 15 ila 17 / 30 ila 32 derece.

İstanbul: Genellikle parçalı ve az bulutlu,

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Perşembe 18ila 20 / 29 ila 31, Cuma 17 ila 19 / 28 ila 30, Cumartesi 17 ila 19 / 26 ila 28, Pazar 16 ila 18 / 26 ila 28, Pazartesi 17 ila 19 / 27 ila 29 derece.

İzmir: Genellikle az bulutlu ve açık,

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Perşembe 20 ila 22 / 33 ila 35, Cuma 20 ila 23 / 32 ila 34, Cumartesi 20 ila 22 / 33 ila 35, Pazar 20 ila 22 / 31 ila 33, Pazartesi 20 ila 22 / 31 ila 33 derece.