İstanbul Adalet Sarayı’ndaki ‘kozmik depo’

İstanbul Adalet Sarayı’nın adli emanet depoları, çok önemli dava ve soruşturmaların delillerine ev sahipliği yapıyor. Saklanan deliller arasında FETÖ’nün örgüt üyelerine dağıttığı 1 dolarlar, 15 Temmuz darbe girişiminde ele geçirilenler, Reina saldırısında kullanılanlar, Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilen keskin nişancı tüfeğinin de içinde olduğu 15 bin silah ve terör örgütü PKK’nın Kuzey Irak’ta kurmayı planladığı TV kanalı için gerekli malzemeler de var. Cinayet şüphesi taşıyan intihar ile cinayet davalarında olay yerinden alınan kanlı giysi ve eşyalar ise açık hava deposunda tutuluyor.

Delillerin içinde FETÖ’nün örgüt üyelerine dağıttığı F serisi 1 dolarlar da var.

‘19 ODADA 200 BİN DELİL’

İstanbul Cumhuriyet Savcısı İbrahim Çicek, emanet depolarını, içerisindeki önemli delilleri ve yoğun güvenlik önlemleriyle sürdürdükleri zorlu çalışma sistemlerini şöyle anlattı: "Çağlayan Adliyesi 2011 yılında faaliyete geçti. Şişli, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Beşiktaş ve Sultanahmet adliyeleri buraya taşındı. Bu adliyeler emanetleriyle birlikte buraya taşındılar. Yaklaşık 300-400 bin emanetle 2011 yılında adli emaneti devraldım. Büyük bir çalışmayla, eskiden kalma, imha edilmemiş eşyaları tasfiye ettik. Burada faaliyete geçtikten sonra da yıllık 26 bin emanet eşya gelmeye devam etti. Şu an bu depolarda 200 bin emanet var. Bu adliyede 4 bin metrekare alanı kaplayan 19 odadan oluşan emanet depolarımız bulunuyor. FETÖ, 15 Temmuz darbe soruşturmaları gibi soruşturmaların delilleri... Hepsi ayrı ayrı depolarda muhafaza altında."

REİNA’DAN 15 TEMMUZ’A 15 BİN SİLAH

Adli emanet depolarında FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde kullandığı ve evlerinde bulunan silahlar, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda ele geçirilenler ve 1 Ocak 2017 yılında yaşanan Reina saldırısının da aralarında olduğu önemli dosyalara ait silahlar ayrı bir emanet deposunda saklanıyor. Başsavcı Çiçek, bu depoda 15 bin silah olduğunu söyledi.

‘24 SAAT KAMERA TAKİBİ’

Başsavcı Çiçek, adliyenin kozmik odası olarak tanımladığı önemli dava ve soruşturmaların delillerinin olduğu depoların şifreli ve kilitli olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Her depoya sadece bir emanet memuru girebiliyor. Güvenlik kameralarıyla 24 saat takip ediliyor. 23 personelimiz, bir emanet müdürümüz var.”

‘BİR MERMİ ÇEKİRDEĞİ BİLE ÖNEMLİ’

Adli emanet depolarındaki tek bir delilin bile önemi büyük. Başsavcı Çiçek, “Mahkemeler bu emanette bulunan delillere göre karar veriyorlar. Bir mermi çekirdeğini kaybederseniz o cinayetten yargılanan insan cezadan kurtulur. Çok şükür 2011 yılından beri herhangi bir sıkıntı yaşamadık" diye konuştu.