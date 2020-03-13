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Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 13.03.2020 - 12:26,Son Güncelleme:/

İstanbul Adalet Sarayı'nda corona virüs önlemi

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İstanbul Adalet Sarayı'nda corona virüs önlemi
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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı, koronavirüse karşı dezenfekte edildi. Dün başlayan dezenfekte işlemlerinin adliyedeki tüm bloklarında tamamlanması için yarın da sürebileceği belirtildi. Görevliler, ilaçlı suyun insan sağlığına zarar vermediğini de belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) gelen 16 ekip, bugün saat 11.00 sıralarında adliyede dezenfekte işlemi yaptı. Günde binlerce kişinin giriş yaptığı adliye, duruşma salonlarından oturma alanlarına, kapı kulplarından, girişlerinde yer alan X-Ray cihazlarına kadar ilaçlı suyla dezenfekte edildi. Adliyenin atriumunda yer alan Themis heykellerine de dezenfekte işlemi uygulandı.

Dün başlayan dezenfekte işlemlerinin adliyedeki tüm bloklarında tamamlanması için yarın da sürebileceği belirtildi. Görevliler, ilaçlı suyun insan sağlığına zarar vermediğini de belirtti.

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