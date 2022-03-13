İstanbul -8

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İşte hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düştüğü megakentte yaşananlar:

İstanbul’un yurtdışına açılan kapısı durumundaki İstanbul Havalimanı’nda da kar önlemleri devam etti. Cumartesi beklenen kar fırtınası nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndaki seferler yüzde 30 oranında azaltıldı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’dan yapılan açıklamada, “Apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, yoğun kar yağışına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği İGA İstanbul Havalimanı’nda, operasyonlar iptal edilen bazı seferler haricinde sıkıntısız bir biçimde sürüyor.

Hava muhalefeti nedeniyle seferi iptal olan yolcuların İstanbul Havalimanı’na gelmeden önce ilgili havayolu şirketi ile iletişime geçerek uçuş bilgilerini kontrol etmeleri önem arz ediyor” denildi. Akşam saatlerinde etkili olan kar nedeniyle THY ve AnadoluJet’in bugün planlanan 192 seferi iptal oldu.

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TEK OLUMSUZLUK KAZA

İstanbul’da kar yağışının başladığı perşembe gününden bu yana tüm kurumların koordinasyon içinde yürüttüğü çalışmalar meyvesini verdi. Tek olumsuzluk, Kuzey Marmara Otoyolu’nda 4 TIR ile bir kar küreme aracının karıştığı kazaydı. Ocaktaki kar yağışında araçların saatlerce mahsur kaldığı Kuzey Marmara Otoyolu’nda saat 11.00 sıralarında 4 TIR ve kar küreme aracının karıştığı bir kaza meydana geldi.

Yolun Kilyos ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü arası 45 dakika trafiğe kapatıldı.

Günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı, dün akşam itibarıyla İstanbul’da şiddetlenerek devam etti. Kar yağışı nedeniyle trafikteki sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kısa sürede etkili olan kar nedeniyle bir çok yer beyaza büründü.

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AYAKTA BİLE DURAMADILAR

İstanbul’da 3 gündür yağan kar etkisini sürdürürken, bazı cadde ve sokaklar buz tuttu. Bu yüzden sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Çok sayıda araç ve yaya özellikle yokuş olan yerlerde kayarken objektiflere yakalandı.

SOKAĞA ÇIKMAYIN ÇAĞRISI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde AKOM’a giderek karla mücadele çalışmalarını anlattı. İmamoğlu, İstanbul’da eksi 8 derece ile son 30 yılın en soğuk mart gününün yaşandığını söyledi. İstanbullulardan trafiğe çıkmamalarını isteyen İmamoğlu, “Trafikte büyük bir rahatlama var. İstanbullulara teşekkür ediyorum. İETT 10 Mart’ta 2 milyon 487 bin, metro ise 1 milyon 514 bin yolcu taşıdı. Toplu taşıma kullanmaya devam etmeliyiz” dedi.

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DOSTLARIMIZI UNUTMADILAR

İstanbul’u turuncu alarma geçiren kar yağışında can dostlarımız olan hayvanlar da unutulmadı. İBB’nin günde 2 ton kuru mama dağıttığı sokak hayvanları için ilçe belediyeleri, hatta polis ekipleri bile seferber oldu. Birçok vatandaş da kendi imkânlarıyla hayvanları besledi. Karla kaplanan alanlara kuşlar için ekmek bırakanlar da vardı, cebinden aldığı mamalarla köpek ve kedileri besleyen de.