İstanbul 3.8, Ege 3.9’la korkuttu

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İstanbul’un birçok noktasından hissedilen depremin ardından vatandaşlar sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kumburgaz Fayı’na dikkat çekti. Depremin, 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle kırılan fayın kırılmayan bölümünde gerçekleştiğini anlatan Görür, “Kumburgaz fayı zorlanıyor ve üzerindeki stres alanı değişime uğruyor” dedi. “Yerel ve merkezi yönetim dikkatli olmalı” diye ekledi. Akşam saat 18.06’da ise Ege Denizi’nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre yerin 7.7 kilometre altında kaydedilen deprem Çanakkale merkez ile Bozcaada ve Ezine ilçelerinden de hissedildi.