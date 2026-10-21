×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul 18. sırada... En kalabalık şehir Cakarta

Güncelleme Tarihi:

#World Population Review#İstanbul#Bangladeş
İstanbul 18. sırada... En kalabalık şehir Cakarta
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 07:00

World Population Review’un 2026 verilerine göre, dünyanın en kalabalık şehirleri sıralamasında Endonezya’nın başkenti Cakarta, 41.9 milyonluk nüfusuyla ilk sıraya yükseldi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Bangladeş’in başkenti Dakka 36.6 milyonla ikinci, Tokyo 33.4 milyonla üçüncü oldu. Hindistan’ın Delhi kenti 30.2 milyon, Çin’in Şanghay kenti ise 29.6 milyon nüfusla ilk beşte yer alırken İstanbul, yaklaşık 15 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 18’inci şehri olarak kaydedildi. Hindistan’ın Ghaziabad kenti ise yıllık yüzde 5.2’lik nüfus artışıyla dünyanın en hızlı büyüyen şehri oldu. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 55’i kentsel alanlarda yaşarken, bu oranın 2050’ye kadar yüzde 68’e yükselmesi bekleniyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#World Population Review#İstanbul#Bangladeş

BAKMADAN GEÇME!