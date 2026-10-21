İstanbul 18. sırada... En kalabalık şehir Cakarta

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Bangladeş’in başkenti Dakka 36.6 milyonla ikinci, Tokyo 33.4 milyonla üçüncü oldu. Hindistan’ın Delhi kenti 30.2 milyon, Çin’in Şanghay kenti ise 29.6 milyon nüfusla ilk beşte yer alırken İstanbul, yaklaşık 15 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 18’inci şehri olarak kaydedildi. Hindistan’ın Ghaziabad kenti ise yıllık yüzde 5.2’lik nüfus artışıyla dünyanın en hızlı büyüyen şehri oldu. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 55’i kentsel alanlarda yaşarken, bu oranın 2050’ye kadar yüzde 68’e yükselmesi bekleniyor.