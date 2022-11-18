Istakoz Cenneti’nden Türkiye’ye

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Binlerce kişiyi kripto parayla dolandırdıktan sonra yurtdışına kaçan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos’ta karides ve ıstakoz yemekleriyle ünlü Arnavutluk’un turizm cenneti Vlora’da yakalanmıştı.

Arnavutluk’taki Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül’de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş, karar 14 Eylül’de Özer’in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül’de Özer’in tutukluluk kararını onaylamıştı. Duruşma, nihayi karar için 17 Kasım’a ertelenmişti.

MAHKEMEYE MEKTUP YAZDI

Elbasan Asliye Mahkemesi’nde dün karar duruşması yapıldı. Hâkim Elis Dine, duruşmada Özer’in mahkemeye gönderdiği mektubu okudu. Özer, mektubunda duruşmaya katılmayacağını, avukatı tarafından temsil edileceğini belirtti. Ancak avukatın da katılmadığı duruşmada Hâkim Dine, Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine hükmetti.

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DELİLLER DE GÖNDERİLECEK

Dine, Özer’in Türkiye’ye iadesine yönelik okuduğu kararda uluslararası kanunlar ve Arnavutluk Anayasası’na dayanarak Elbasan savcılığının iade talebini onayladıklarını ifade etti. Özer’in yakalandığı anda toplanan delillerin de Türk makamlarına teslim edilmesine karar veren hâkim, Özer’in bir üst mahkemeye 15 gün içinde itiraz hakkı olduğunu kaydetti.

2 MİLYAR DOLAR

Fatih Özer’in kurduğu Thodex adlı şirket üzerinden 390 bin üyeden topladığı 2 milyar dolarla kaçması nedeniyle hakkında yakalama kararı verilmişti. 23 Nisan 2021’de de Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştı.