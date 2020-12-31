İşsizlik ödeneği ne zaman hesaplara yatacak? Aralık ayı ödeme tarihi belli oldu!

İşveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler için verilen işsizlik ödeneğinin ne zaman hesaplara yatacağı netleşti. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında başvuruların 1 Aralık 2020 itibarıyla tekrar alınmaya başladığını belirterek, son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını anımsattı.

Aralık ayına ait işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Ocak 2021'de yapılacağını bildiren Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını kaydetti.