İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte açıklanan tarih

İşsiz kalan işçiler için verilen işsizlik ödeneğinin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. işsizlik ödeneği ödemesi için araştırmalarına hız veren vatandaşlar, resmi kurumlardan gelen açıklamaları bekliyor. İşte, 2020 Kasım ayı ödemeleri hakkında bilgi...

ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri hakkında bilgi verdi.

Ödemelerin 4 Aralık'ta banka hesaplarına yatırılacağını belirten Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını kaydetti.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır.

Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.