İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2336 TL maaş

İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde, geçerli bir sebep gösterilmeden işten çıkarılan sigortalı çalışanlar işsizlik döneminde maaş alabiliyor. Bu maaşın süresi, devlet tarafından 6-10 ay arasında belirleniyor. İşsizlik maaşı alma şartlarına uygun olan bireyler başvurularını iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde, İŞKUR ve e-devlet kapısı üzerinden yapabilirler.

İşsizlik Maaşı Nedir?

İşverenin inisiyatifi ile iş akdine son verilen işçinin işsiz kaldığı süre boyunca gelir kaybını bir ölçüde karşılayan geçici maddi destek, işsizlik sigortası olarak adlandırılır. İşsizlik maaşı, işveren tarafından işten çıkarılan kişilere, belirli süre için ödenir. Her yıl çeşitli etkenler gözetilerek düzenlenen işsizlik maaşı tutarı, kişinin çalıştığı süre boyunca ödediği prim miktarına göre belirlenir.

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İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?

İş akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdiyle çalışmak,

Son üç yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemek.

İş akdinin feshedildiği tarihten itibaren 30 gün içinde başvurmak.

Hizmet akdinin işveren tarafından sona erdirilmesi.

Hizmet akdinin işçi tarafından "haklı" bir nedene dayalı olarak feshedilmesi.

İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşsizlik maaşı başvurusunun, iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekir. Başvuru İŞKUR’a bizzat yapılabileceği gibi e-devlet kapısı üzerinden de tamamlanabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İŞKUR’a bizzat başvurusunu yapacak vatandaşların yanında mutlaka T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus kağıdı, işten ayrılış belgesi ve işsizlik maaşı dilekçesini getirmesi gerekir.

2020 İşsizlik Maaşı Ne Kadardır?

Asgari ücretin açıklanmasının ardından 2020 yılında verilecek işsizlik maaşı miktarı da belli oldu. İşsizlik maaşı en düşük olarak asgarin ücreti yüzde 40’ı; en yüksek olarak asgari ücreti yüzde 80 oranında verilebiliyor. Bu ücretten yalnızca damga vergisi kesiliyor. Buna göre asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı damga vergisi kesilmeden; en düşük 1.177 TL ve en yüksek 2.354 TL olarak açıklandı.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar Süre İle Alınabilir?

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yaptığı bilgilendirmeye göre işsizlik ödeneğinin süresi;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün

İşsizlik Maaşının Alındığı Süre İçinde Kişinin Bildirmesi Gereken Durumlar Nelerdir?

İşsizlik ödeneği alınan süre içinde; ikamet adresinin değişmesi, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması, yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması, silahaltına alınılması, yurtdışına çıkılması, bir işte çalışmaya başlanması veya mahkeme kararıyla işe iade edilmesi hallerinde durum 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya Alo170’e bildirilmelidir.