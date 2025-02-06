Santorini son beş gündür beşik gibi! Issız ada

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Yunanistan’ın turistik adası Santorini ile Amorgos adaları arasındaki ‘deprem fırtınası’ dün de aralıksız devam etti. Merkez üssü Santorini Adası olan depremler öğle saatlerine kadar sürdü. Uzmanlar, en büyüğü 4.3 şiddetinde 50 yeni deprem daha meydana geldiğini açıklarken, depremlerin muhtemelen 2-3 hafta daha devam edeceğini öne sürdü. Deprem Planlama ve Koruma Örgütü Başkanı Efthymis Lekkas, Yunan yayın kuruluşu ERT’ye verdiği demeçte, altı ya da daha büyük bir depremin olasılıklar dahilinde olduğunu söyledi.

PANDEMİ DÖNEMİNİ HATIRLATTI

Diğer yandan adada beş gündür meydana gelen yüzlerce deprem panik yarattı. Ada halkı Santorini’den toplu halde kaçmaya devam ediyor. 15 bin 500 nüfusa sahip adayı, hafta sonunda terk edenlerin sayısı 13 bini geçti. Havaalanı ve limana giden yollar hariç, Santorini’nin merkezindeki bomboş sokaklar, tedbir amaçlı sokağa çıkma yasağının olduğu pandemi dönemini hatırlatıyor. Binlerce insanın korku içinde evini terk etmesi, hırsızlık ihtimalini de gündeme getirdi. Bu nedenle, Yunan polisi yoğun yerleşim noktalarında devriyelerini artırdı.

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VOLKANİK PATLAMANIN İZLERİ

Yaklaşık dört bin yıllık geçmişiyle İzmir Çeşme’nin en eski yerleşimi olan Bağlararası, Batı Anadolu’nun Tunç Çağı’na ait önemli bir liman kenti olarak önemli veriler barındırıyor. Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANKÜSAM) Müdürü Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu, 2009 - 2019’da gerçekleştirilen kazılarda, tarih öncesi dönemlerde meydana gelen en büyük doğal afetlerden birinin izlerine ulaşıldığını söyledi.



Prof. Dr. Şahoğlu, “Bağlararası’ndaki tsunami kalıntısı, dünyada bugüne kadar Santorini Volkanı’nın yarattığı tsunamilerin arkeolojik bir kazı alanında bulunduğu ilk yer. Ege kıyılarındaki yerleşimlerde, binlerce kişinin hayatını kaybettiğini düşünmemiz gerekiyor. Çeşme Bağlararası, Santorini Adası’ndan 227 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen tsunamiler o günkü yerleşimi tamamen yerle bir etmiş ve bir daha burada iskân yapılmamış. 3 bin 500 yıl önceden bugüne kadar, hayatını kaybeden hiçbir insanın izi bulunamamıştı. İlk kez 2017 yılındaki Çeşme kazılarımızda tsunami kalıntıları arasında yaklaşık 17 yaşlarında bir erkeğe ait bir iskelet bulduk” diye konuştu.