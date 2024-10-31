Israrlı tehdide uzaklaştırma

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Berat Bor’a ve ailesine ulaşmak istediklerini Mehsem Özşimşir’e anlatan iki kardeş, kendilerine yardım edilmediği takdirde işyerine gelerek rahatsız etmeye devam edeceklerini, savcılık şikâyetinin de kendilerine engel olamayacağını söyledi. Rıdvan B. ve İdris B.’nin ısrarlı aramaları ve tehditleri nedeniyle büyük korku yaşayan, huzur ve sükunu bozulan Mehsem Özşimşir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak suç duyurusunda bulundu.

3 AY YAKLAŞAMAYACAK

Can güvenliğinden büyük endişe ettiğini ileri süren Mehsem Özşimşir, aile mahkemesinden korunma talebinde bulundu. Dilekçede savcılık şikâyetine rağmen iki kardeşin ısrarlı aramalarına ve tehditlerine devam ettiği belirtildi.

Aile mahkemesi, Rıdvan B. ile ağabeyi İdris B.’nin 3 ay süreyle sanatçı Mehsem Özşimşir’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca iki kardeşin bu karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine çarptırılacağını da kararında açıkladı.