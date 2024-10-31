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Israrlı tehdide uzaklaştırma

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#TRT#Mehsem Özşimşir#Rıdvan B.
Israrlı tehdide uzaklaştırma
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 07:00

UZUN yıllardır TRT’de sanatçılık yapan Mehsem Özşimşir’i, Rıdvan B. ile ağabeyi İdris B. aradı. Özşimşir’i arayan Rıdvan B. ile İdris B., eski eşi Berat Bor’un kendilerine borcu olduğunu söyledi.

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Berat Bor’a ve ailesine ulaşmak istediklerini Mehsem Özşimşir’e anlatan iki kardeş, kendilerine yardım edilmediği takdirde işyerine gelerek rahatsız etmeye devam edeceklerini, savcılık şikâyetinin de kendilerine engel olamayacağını söyledi. Rıdvan B. ve İdris B.’nin ısrarlı aramaları ve tehditleri nedeniyle büyük korku yaşayan, huzur ve sükunu bozulan Mehsem Özşimşir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak suç duyurusunda bulundu. 

3 AY YAKLAŞAMAYACAK

Can güvenliğinden büyük endişe ettiğini ileri süren Mehsem Özşimşir, aile mahkemesinden korunma talebinde bulundu. Dilekçede savcılık şikâyetine rağmen iki kardeşin ısrarlı aramalarına ve tehditlerine devam ettiği belirtildi.

Aile mahkemesi, Rıdvan B. ile ağabeyi İdris B.’nin 3 ay süreyle sanatçı Mehsem Özşimşir’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca iki kardeşin bu karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine çarptırılacağını da kararında açıkladı.

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#TRT#Mehsem Özşimşir#Rıdvan B.

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