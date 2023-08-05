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Israrlı takibe 12.5 yıl istendi! Evinin bahçesine barikat kurmuştu

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#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Hapis#Uzaklaştırma Kararı
Israrlı takibe 12.5 yıl istendi Evinin bahçesine barikat kurmuştu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 07:00

İstanbul Eyüpsultan’da yaşayan Dilek Acu (42) ve Ahmet Çelik’in (43) bir çocukları vardı.

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Dilek Acu şiddet nedeniyle Ahmet Çelik’ten ayrıldı, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak Ahmet Çelik her seferinde Dilek Acu’yu rahatsız etmeyi sürdürdü. Dilek Acu kendisini korumak için evinin girişine barikat kurdu, kamera yerleştirdi. Ahmet Çelik en son 5 Haziran 2023 gecesi saat 23.30 sıralarında evin bahçesine girdi. Elindeki iki bıçağı birbirine sürtüyordu. Bahçeye tuvaletini yaptı. Dilek Acu’nun “Polisi arıyorum” diye bağırmasının üzerine de oradan ayrıldı. Dilek Acu ertesi gün emniyete giderek bir kez daha şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan Ahmet Çelik tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda Ahmet Çelik’e silahlı tehdit, hakaret ve ısrarlı takip suçlarından 12.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede, Ahmet Çelik’in uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen ısrarlı bir şekilde Dilek Acu’yu takip ederek huzursuzluk oluşturduğu belirtildi.

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#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Hapis#Uzaklaştırma Kararı

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