Israrlı tacize suç duyurusu

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Sahile inen Pelin G., Serhat U.’nun çadırda bir kadın ile ilişki yaşadığına şahit oldu. Pelin G., uğradığı ihanet sebebiyle Serhat U. ile ilişkisini sona erdirdi. Aradan iki yıl geçtikten sonra Serhat U., sosyal medya üzerinden Pelin G.’ye konuşmak ve hesaplaşmak için görüşmek istediği şeklinde mesaj gönderdi. Bu mesaja cevap vermeyen Pelin G., Serhat U.’yu sosyal medya hesabından engelledi. Bu defa e-mail üzerinden iletişim kurmak isteyen Serhat U., ‘Akıllı ol, lütfen seni rahatsız edecek bir moda geçmek istemiyorum. Bugün son, sonra üzülme’ şeklinde mesaj gönderdi. Eski sevgilisinin ısrarlı mesajları ve tehditlerinden korkan Pelin G., hayatında başka birinin olduğunu ve diyalog kurmak istemediğini söyledi.

ÜLKE DEĞİŞTİRDİ

Pelin G., ısrarlı tacizlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Serhat U.’nun tehdit içerikli mesajları nedeniyle müvekkilinin ciddi bir korku ve huzursuzluk içinde olduğunu suç duyurusu dilekçesinde anlatan Pelin G.’nin avukatı, “Müvekkilim, hiçbir şekilde iletişim kurmak istemediğini söylemesine rağmen, Serhat U. taciz eylemlerini artırmaktadır. Müvekkil, duyduğu endişenin etkisiyle başka bir ülkeye gitmiş ve bir süre dönmeyi de düşünmemektedir. Psikolojik şiddet ve ısrarlı takip mağduru olan müvekkilin fiziksel şiddete uğrama ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle Serhat U. hakkında gerekli soruşturma başlatılarak dava açılmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.