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Haber Giriş: 16.11.2020 - 14:53 | Son Güncelleme:

İşrak ve duha namazı ne zaman kılınır? İşte Diyanet bilgisi!

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İşrak ve duha namazı ne zaman kılınır? İşte Diyanet bilgisi!
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Bir zaman dilimi olan kuşluk, Arapça'da Duha olarak biliniyor. Kuşluk namazı ya da diğer bilinen adıyla duha namazı vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Öte yandan işrak namazının nasıl ve ne zaman kılındığı da araştırılıyor. Peki, işrak ve duha namazı ne zaman kılınır? İşte, Diyaet bilgisi...

İşrak veya duhâ namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: “Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 12)

Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).

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