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İsrailli futbolcunun katliamlı sevinci

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#Süper Lig#İsrail#Sagiv Jehezkel
İsrailli futbolcunun katliamlı sevinci
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 07:00

Süper Lig’de dün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında, ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel’in attığı golden sonra yaşadığı sevinç tepki çekti.

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Oyuncu, golden sonra el bileğindeki bandaja yazdığı yazıyı kameralara gösterdi. Yazıda, İsrail’in Gazze’ye operasyonlarının başladığı tarih olan ‘7 Ekim’, ‘100 gün’ ve davut yıldızı bulunuyordu. Maç sonu açıklama yapan Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe, “Milli değerler her şeyden üstündür, oyuncunun sözleşmesi feshedilecek” dedi. Adalet Bakanı Ylımaz Tunç da Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Jehezkel, Gaziantep maçı öncesi de Filistin için yapılan saygı duruşuna katılmak istememesi üzerine geçici kadro dışı kalmıştı. Sagiv Jhezkel gece yarısı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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#Süper Lig#İsrail#Sagiv Jehezkel

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