İsrailli Bakan Katz yine haddini aştı! Skandal paylaşıma Türkiye'den peş peşe tepkiler

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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: NE TÜRKİYE'Yİ NE DE CUMHURBAŞKANIMIZIN ADINI AĞIZLARINA ALMAK HADLERİNE DEĞİL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: İşgal altındaki Gazze’de masum çocukları ve sivil halkı katledenlerin ne Türkiye’yi ne Sayın Cumhurbaşkanımızın adını ne de özgürlük ve demokrasi kavramını ağızlarına almak hadlerine değildir. Defalarca sandıkta aziz milletimizin temiz oylarıyla seçilen, demokrasi ve kalkınma yolunda ülkemize sayısız eser ve hizmetler kazandıran, zalimlerin yüzüne karşı hakkı haykırmaktan hiç bir zaman geri durmayan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaşamaktan ve kendisinin yol arkadaşları olmaktan onur duyuyoruz. Her şeyin güzel olacağı gün; Filistin halkının özgürlüğüne kavuştuğu, Netanyahu yönetiminin ise mazlum ve savunmasız bir halka karşı işledikleri suçların karşılığını uluslararası hukuk önünde bulacağı gündür.

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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç: Katil bir hükümetin görünen kirli yüzüsün! Recep Tayyip ERDOĞAN adını ağzına almak senin haddine değil! Şunu unutma ki Türkiye Cumhuriyeti yaptıklarınızı tarihe not düşmüştür. Barbarlığınız ve yaptığınız soykırım SONUNUZ OLACAK!!!

BAKAN YERLİKAYA: SİZİN HADDİNİZE DEĞİL

Bakan Yerlikaya, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına aynı mecrada yanıt verdi.

Paylaşımında, Katz'ın hadsizliklerinin devam ettiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İsrailli Bakan'ın hadsizlikleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her daim milletinin gönlündedir. 22 yıldır süregelen AK Parti iktidarları ülkemizi her alanda ileriye taşımış ve taşımaya devam etmektedir. Çocukları, kadınları, yaşlıları acımasızsa katleden bir hükümetin mensubu olarak Türkiye'ye mesaj vermeye kalkmak sizin haddinize değildir. Biz mazlumların, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

BAKAN FİDAN: BU ŞAHIS NETANYAHU HÜKÜMETİNİN HADSİZLİK ABİDESİDİR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Israel Katz’ın, Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir.

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Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu Hükümeti’nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir.

BAKAN KACIR: ÇIRPINIŞLARI BOŞA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına ilişkin, "Çırpınışları boşa. Zulümleri arttıkça tarih ve insanlık önünde verecekleri hesap büyüyor ve yaklaşıyor." ifadesini kullandı. Sosyal medya hesabından, Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklamasına tepki gösteren Kacır, "#ErdoğanınYanındayız" etiketiyle paylaşımda bulunarak, şunları kaydetti:

"Soykırımcı Netanyahu hükümetinin çapsız bir üyesi, hezeyan içinde hadsizce 'Tam Bağımsız Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ülkemize hakaret ve tehditler savurmuş. Hiç utanmadan demokrasi ve özgürlüklerden bahsetmiş. Çırpınışları boşa. Zulümleri arttıkça tarih ve insanlık önünde verecekleri hesap büyüyor ve yaklaşıyor. Türk milleti, liderinin ve devletinin yanında, tarih boyunca olduğu gibi haktan, adaletten yana dimdik durmaya devam edecek."

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BAKAN TUNÇ: AŞAĞILIK AÇIKLAMALARI ŞİDDETLE KINIYORUM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı: Filistin'de 40 bin masum sivili katleden soykırımcı İsrail'in eli kanlı Dışişleri Bakanının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik aşağılık açıklamalarını şiddetle kınıyorum. Savaş suçlusu caniler ve kandan beslenenler ne Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ne de Cumhurbaşkanımızın insanlık için, mazlumlar için, barış için, adalet için verdiği mücadeleyi anlayamaz. Suçluluk psikolojisiyle çirkinleşen bebek katilleri, insanlık vicdanında mahkum oldukları gibi uluslararası hukuk önünde de mutlaka mahkum olacaklar ve hak ettikleri cezayı çekeceklerdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman hakkı ve hakikati haykırmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Kişi kendinden bilir işi… Yıllardır döktüğü kanla, işlediği cinayetlerle ve mazlumlara reva gördüğü zulümle meşhur olmuş bir devletin bakanı için cüretkâr sözler! Türkiye, ülkelerden bir ülke değildir! Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağına ve Cumhurbaşkanına o necis dilinizi uzatmanın bedelini ödersiniz. Filistin halkının yanında durmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı sürekli hedef alan hadsiz paylaşımları bir suçluluk psikolojisidir. Sivil yerleşim alanlarını, hatta kampları bombalayan; çocuk, yaşlı, kadın demeden masum insanlara kıyarak acımasızca öldüren bir kabine üyesinin sözleri yok hükmündedir. İsrail hükümeti işledikleri suçlardan ötürü vicdanlarda yargılandığı gibi hukuk önünde de eninde sonunda yargılanacaklardır.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Uluslararası hukuku hiçe sayarak tüm savaş suçlarını işleyen bir ülkenin dışişleri bakanının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mesnetsiz yakıştırmaları tam da onlara yakışan ahlaksız bir tavırdır. Tüm dünyanın gözü önünde sivilleri katleden ve hukuksuzca Filistinli kardeşlerimizin topraklarını işgal eden bir devletin bize söyleyecek bir sözü olamaz. Cumhurbaşkanımız’ın önderliğinde AK Parti hükümetleri ülkemizi her alanda ileriye taşımakla kalmamış, mazlum halkların sesi olmaya da devam etmiştir.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Bunca zamandır kadın, çocuk demeden masumları acımasızca devlet eliyle katleden basiretsiz bir hükümetin, yine aynı basiretsizlikteki Bakanının Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan sözleri tümüyle yok hükmündedir. Masumların kanıyla beslenen soykırımcı katiller, uluslararası kamuoyunun vicdanında her zaman işledikleri insanlık suçu ile anılmaya devam edeceklerdir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği hakikatler ise, insanlık onurunun ve adaletin simgesi olarak kalacaktır. İsrail hükümetinin, bu tür saldırgan ve alçakça söylemlerle kendi vahşetini örtbas etmeye çalışması nafiledir. Adalet er ya da geç tecelli edecek ve tüm dünyaya gerçeklerin ne olduğunu gösterecektir. Bu vesileyle, işgal altında zulüm gören tüm Filistinli kardeşlerimize sabır ve direnişlerinde başarı diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımızın cesur duruşu ile mazlumların yanında olmayı sürdürecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Yeryüzünde bozgunculuk yapan hadsiz! Uluslararası arenada Özgür Filistin Davası için en önde gayret gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’den korkmaya devam edeceksiniz! Sen masum bebekleri acımasızca katleden bir terör devletinin soykırımcı Bakanısın. Döktüğünüz her damla kanın hesabını vereceksiniz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Katil devletin hadsiz Bakanı; Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan, Filistin dahil bütün mazlum coğrafyaların umududur. Siz önce elinize bulaşan bebeklerin, çocukların, kadınların kanlarının hesabını vereceksiniz. Suçlusunuz ve er yada geç yargılanacaksınız. Ayrıca hangi sosyal medya mecrası olursa olsun herkes Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yasalarına uymak zorundadır. Yasaları uygularken sizin ne düşündüğünüze bakacak değiliz hadsizler. Bir kez daha ve yüksek sesle tekrarlıyoruz: “Filistin özgür olana dek susmayacağız…”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Eli kanlı katiller ve soykırım suçluları, dünya barışını her platformda gür bir sesle savunan Sayın Cumhurbaşkanımızın adını dahi anamazlar!

Türkiye tarihin doğru tarafında durmaya devam ederken siz ne yaparsanız yapın Gazze'de işlediğiniz soykırımın üstünü kapatamayacak ve er ya da geç bu insanlık dışı vahşetin hesabını adalet önünde vereceksiniz.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın haklı ve gür sesini bastırmaya sizin gibilerin gücü asla yetmez. İsrail Dışişleri Bakanının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeleri bizim için yok hükmündedir. Bizler Filistin davasının en güçlü savunucuları olmaya devam ederken sizler tarihin çöplüğünde yerinizi alacaksınız."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Ülkemizi, liderimiz Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı, bayrağımızı hedef alan bu alçağın ipini tutanlar; Uluslararası mahkemelerin gündemine soykırım suçuyla gelen katillersiniz! İsminizi Hitler’le eşitlediniz! Tarihe soykırımcı olarak geçtiniz! Saldırganlığınız sizi kurtaramayacak, öldürdüğünüz kadınların, çocukların hesabını vereceksiniz!

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: NAZİ KAFALI DIŞİŞLERİ BAKANI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: İsrail'in Nazi kafalı Dışişleri Bakanı Katz'ın devletimizi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklaması bir soykırımcı katilin hezeyanıdır. Soykırımcı hükümetin Dışişleri Bakanı olan Katz, demokrasi ve özgür dünya adına konuşabilecek son kişi bile değildir. Cumhurbaşkanımızın izlediği Filistin politikası, özgür dünyanın gerçek iradesidir. Özgür dünyanın gür sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Nazilerin ve katillerin sesi ise Netanyahu ve Katz gibilerdir. ​​​​​​​Netanyahu hükümeti, işledikleri soykırım suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: HESABI ELBET BİR GÜN SORULACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur. Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak." ifadelerini kullandı.

Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Buraya bak, katil ruh hastası. Sen Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz. Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur. Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Katz'ın sosyal medya paylaşımıyla ilgili "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız." ifadesini kullandı. Katz'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından Türkiye'nin tepkisinin, İsrail'in Türkiye'de görevli diplomatik yetkililerine iletilmekte olduğu öğrenildi. Diplomatik kaynaklar, konuyla ilgili, "İsrail makamlarının açıklamalarıyla ilgili tepkimiz, İsrail'in Türkiye'de görevli diplomatik yetkililerine iletilmektedir." ifadesini kullandı.

ERDOĞAN'DAN CEVAP: KLAVYE SOYTARISI

Katz’ın, kendisini hedef alan paylaşımı için “Biz İstiklâl Marşı bile ‘Korkma’ diyerek başlayan bir milletiz. Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, ürkütmez, sindirmez.” diyen Erdoğan, “İnandığımız yolda yürümekten bizi asla vazgeçirmez. İstedikleri kadar çirkinleşsinler, çukurlaşsınlar Tayyip Erdoğan’ın ne kavline, ne kalbine zincir vurabilirler. Tayyip Erdoğan’ın hakkı ve hakikati haykırmasına engel olamazlar. Kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz. Kimsenin zorbalıklarına eyvallah etmeyiz. Eli kanlı canilerin provokasyonlarına da gelmeyiz.” ifadelerini kullanmıştı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TEPKİ

"İsrail Dışişleri Bakanı Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanı'mıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de şunları kaydetmişti:

"Cumhurbaşkanı'mıza dönük bu saldırılar, insanlık değerlerine, vicdanına ve haysiyetine düşman olanların saldırılarıdır. İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u örnek aldığı görülüyor. Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop, 'kasıtlı bir şekilde savaş çıkarmak, savaş suçları ve insanlığa karşı suçları planlamak ve barışa karşı suç işlemek'ten yargılanmıştı. Katz'a, Ribbentrop'un iyi bir örnek olmadığını hatırlatıyoruz; insanlığa karşı beraberce suç işlediği şebeke er ya da geç yargılanacaktır."

Katz'ın, Nazilerin günümüzdeki temsilcisi olan bir katliam makinesinin dişlisinden ibaret olduğunu belirten Çelik, İsrail'in Nazi kafalı Dışişleri Bakanı Katz ve benzerlerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürekli saldırmasının sebebinin, Erdoğan'ın insanlık değerleri ve vicdanı adına takip ettiği siyasetten rahatsızlık duymaları olduğunu vurgulamıştı.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından İsrailli Bakan Katz'ın skandal mesajını alıntılayarak "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman" mesajını paylaştı.