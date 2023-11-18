İsrailli aileler mektup yazıp yardım istedi

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Hamas’ın rehin tuttuğu 240 İsrailli rehinenin ailesi İsrail’de bir platform oluşturdu. 7 Ekim’den bu yana eylem yapıp seslerini duyurmaya çalışan aileler son çare gördükleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir mektup yazdı. Mektup önemli bir isim tarafından Cumhurbaşkanlığı’na ulaştırıldı. Bu mektubu kamuoyuna duyuran CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, haberi şöyle anlattı:

NETANYAHU’DAN ÜMİDİ KESTİLER

“7 Ekim’den bu yana İsrail’deki rehinelerin aileleri aslında bir muhatap bulamıyor. Netanyahu’ya çok öfkeliler. Eylemler yapıyorlar. Şu anda da bir eylem yapıyorlar. Tel Aviv’den Kudüs’e doğru yürüyorlar. Netanyahu bu ailelere bir güven vermedi. Bugüne kadar onları rahatlatacak bir açıklama yapmadı, aslında onlarla ilgilenmedi. 240’a yakın rehinenin olduğu tahmin ediliyor. Bunların aileleri zaman zaman İsrail medyasında yer alıyor ama en önemlisi Netanyahu bu insanların seslerini duymuyor. En sonunda rehinelerin ailelerinin oluşturduğu bir platform var, onlar Netanyahu’dan ümidi kestikleri için 3 Kasım’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup yazıyorlar.

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FİKİR BİR GENCİN AİLESİNDEN ÇIKIYOR

Mektubu kaleme alan kişiler, Ömer isimli 21 yaşındaki rehinenin anne ve babası. Bu anne baba, oğullarıyla en son 7 Ekim’de irtibat kuruyor. Çocuk son gün onlara ‘Müzik festivalinde şu anda bir sürü silahlı adam var. Bazı insanları götürüyorlar. Biz buradan nasıl çıkacağız bilmiyoruz ama galiba bizi de alıkoyacaklar’ diyor. Ve anne babasına konum atıyor. Konum Gazze’den. Daha sonra bir daha irtibat sağlayamıyorlar. Mektup fikri Ömer isimli çocuğun ailesinden çıkıyor. Sonra da bütün rehinelerin aileleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazma kararı alıyorlar. Bu mektup yazılıyor. Türkiye ve İsrail’le diplomatik ilişkileri iyi olan önemli bir kişi İsrail’den uçağa atlayıp Ankara’ya bu mektubu getiriyor 3 Kasım’da. İsrail’deki bir kaynağım bana mektubu perşembe günü ulaştırdı. Ankara’ya ulaştım teyit için, biraz zor oldu ama ‘Evet böyle bir mektup geldi’ denildi. ‘Desteğimizi istiyorlar’ denildi.

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İLK DEFA BİR LİDERE YAZMIŞLAR

İlk defa bir lidere yazma kararı alıyorlar. Bu ailelere bir cevap verildiği de söyleniyor ama ne konuşulduğunu bilmiyorum. Ama Türkiye zaten dünyada da en büyük, en haklı ve en güçlü tepkiyi veren ülke. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da her defasında hem bir arabulucu hem bir barış gücü olarak vermiş olduğu mesajlar da çok kıymetli. Bu duruş hem İsrail’de hem rehinelerin aileleri tarafından fark edilen bir duruş. Türkiye’nin duruşunu tanıyorlar, biliyorlar. Türkiye’ye güveniyorlar. Çünkü Türkiye her defasında biz barışın tesisi için de devreye girmeye hazırız diyor. Rehinelerin aileleri bu samimi duruşun farkındalar. Bu yüzden Erdoğan’dan yardım istiyorlar.”

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İŞTE O MEKTUP

“Ekselansları,

7 Ekim’de kaçırılan ve Hamas tarafından rehin tutulan rehinelerin ailesi olarak benzeri olmayan acı ve ıstıraba yol açan bu krize insani bir müdahalede bulunmanızı istiyoruz. Kaçırılmalarından beridir çocuklarımız, eşlerimiz ve yaşlı ebeveynlerimizle iletişim kuramıyoruz. Kendilerinden hiçbir haber alamadık. Bölgenin büyük güçlerinden birinin lideri ve Orta Doğu’da geniş etkisi olan biri olarak büyük destekte bulunabileceğiniz eşsiz bir konuma sahipsiniz. Çocuklarımızın, kardeşlerimizin ve ebeveynlerimizin nerede olduklarını bilmiyoruz. Sağlık durumlarından ve hayatta olup olmadıklarından haberimiz yok. Korkunç bir acı altındayız. Sizin de bildiğiniz gibi zaman çok önemli. Her geçen saat rehinelerin durumunun kötüleştiğinden endişeleniyoruz. Bu yüzden sizlere tüm gücünüzle rehinelerin hayatta olup olmadığını öğrenmeniz, tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için aracı olmanız ve derhal salıverilmelerini sağlamak için sizden insani bir istekte bulunuyoruz.”

Saygılarımızla

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Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu adına

Meirav Lesham Gonen – (Romi’nin annesi)

Malki Shem-tov, (Ömer’in babası)