İsrail’in vurduğu Türk hastanesi Gazze’deki tek kanser merkeziydi

İsrail 30 Ekim gecesi Türk Filistin Dostluk Hastanesi’ni hedef aldı. Koordinatları İsrail birimlerine daha önce iletildiği halde bombalanan hastanenin üçüncü ve son katı büyük hasar gördü, bazı elektromekanik sistemler de bozuldu. Hastane daha önce tedbir amaçlı boşaltıldığı için can kaybı yaşanmadı.

YİNE ‘BİZ YAPMADIK’ DEDİLER

Bombardımanın ardından Türkiye ile İsrail Dışişleri ve İstihbarat kurumları arasında gece geç saatlerde temas trafiği gerçekleşti. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre İsrailli yetkililer, Türkiye’ye “Bombardımanı biz yapmadık. Saldırıyla ilgili soruşturma açtık” bilgisini verdi. Ancak kaynaklar, Türkiye’nin bu soruşturmadan gerçekleri yansıtan bir sonuç alma beklentisinin zayıf olduğunu belirtiyor. İsrail geçen hafta da yine Gazze’deki El Ahli Hastanesi’ni bombalamış, saldırıda 500’e yakın kişi hayatını kaybetmişti.

KOORDİNATLARI BİLİYORLARDI

Bombardımanın ardından Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada saldırı şu sözlerle kınandı: “Gazze’deki tek kanser hastanesi olan kurumun koordinatları dahil, gerekli her türlü bilgi İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamaz. Gazze’deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve insanlık dışı saldırılar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir. İsrail, Gazze sakinlerini topyekûn hedef almaktan vazgeçmelidir.”

İSRAİL HEDEF GÖZETMİYOR

İsrail Gazze’yi bombalarken kadın çocuk dinlemiyor. Çoğu çocuk binlerce sivil, 7 Ekim’den bu yana yapılan saldırılarda can verdi.

2017 YILINDA YAPILDI

- Türkiye’nin 2017 yılında yaptırdığı hastane tümüyle Gazze yerel sağlık idaresine devredilmişti. Tam teşekküllü bir eğitim ve araştırma merkezi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, 34 bin 800 metrekare alan üzerine kurulu. 3 katlı hastanenin yatak kapasitesi 180. Hastanede doktor, hemşire ve sağlık personeli de yetiştiriliyor.

ODALARA ŞARAPNEL YAĞDI

İsrail’in saldırısında Türk Filistin Dostluk Hastanesi’nin 3. katı isabet aldı. SağlıkBakanı Fahrettin Koca, “Hastanenin odalarına şarapnel parçaları düşmüş, su boruları patlamış” dedi.

BM RAPORUNA GİRMİŞTİ 9 BİN HASTA RİSK ALTINDA

- Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Gazze Şeridi’nden her gün rapor yayınlıyor. 20 Ekim tarihli rapora göre bölgede yaşamı kemoterapiye bağlı 9 binden fazla kanser hastası bulunuyor. Gazze’de kemoterapi yapılabilen tek yer ise pazartesi gecesi vurulan Türk Filistin Dostluk Hastanesi. Raporda hastanenin ayakta kalmakta güçlük çektiği ve tek bir elektrik jeneratörüne bağlı olduğu söyleniyordu. Ayrıca birçok hastanın hastaneye ulaşması zor ve riskli olduğu için randevularını kaçırdığı, bazılarının tümörlerinde büyüme görüldüğü belirtiliyordu.

TEPKİ YAĞDI: KATI İSABET ALDI BORULAR PATLADI





- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Hastanenin odalarına şarapnel parçaları düştüğü, su borularının patladığı, akaryakıtın tükenmek üzere olduğu, elektriğin her an kesilebileceği bilgisini aldık. Eğer tedbir alınmasaydı can kaybı kaçınılmazdı. Çevresi yoğun bombardıman altında kalan bu hastane, Gazze’deki tek kanser hastanesidir. Ölüm döşeğinde olan bu kanser hastalarının ilaçları tükenmiş durumda. Hareket eden her şey bombalanıyor. Türkiye hastanenin hizmete devam edebilmesi için harekete geçecek.”

VAHŞİ BİR EYLEM





- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “İsrail’in, Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırısı, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylemdir. İsrail’in en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu saldırıların İsrail’in kendini savunma hakkıyla ilgisi yoktur, bu saldırılar Gazze halkını yok etmeyi amaçlayan katliamlardır. Bu yönetim, bölge ve dünya barışı için tehdittir.”

BÜTÜN DÜNYA SEYREDİYOR





- Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: “Hastaneler, okullar, sivil yerleşim yerleri, çocukların bulunduğu yerleri bombalayan bu anlayışın durdurulamamasının önündeki en büyük nedenlerden birisi de maalesef bölge ülkelerinin dağılmışlığı, bölünmüşlüğü ve parçalanmışlığıdır. Bütün dünya, bir tiyatro, bir bilgisayar oyunu izler gibi bu insanlık dışı saldırıları izlemektedir. ‘Dur’ denmezse insanlık hep beraber suç ortağı olacaktır.”

BLINKEN’A RANDEVU VERİLMEDİ





- Hamas’ın saldırısının ardından İsrail’in Gazze’ye yönelik ağır bombardımanı sürerken daha önce üç kez bölgeyi ziyaret eden ve bazı ülke liderleri ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Türkiye’ye de gelmek istiyor. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre Anthony Blinken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşme talebini Ankara’ya iletti. Ancak Erdoğan’ın yoğun programı nedeniyle henüz ABD Dışişleri Bakanı’na randevu verilmedi.