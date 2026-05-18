İsrail'in Sumud Filosu saldırısına siyasilerden peş peşe tepki

Haberin Devamı

Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun tacizine uğradıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, filodaki 23 tekne ile irtibatın koptuğu bildirildi. Yaşanan saldırı sonrası siyasilerden peş peşe tepki açıklamaları geldi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek:

Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun tacizine uğradıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, filodaki 23 tekne ile irtibatın koptuğu bildirildi.

İsrail’in Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleyi şiddetle kınıyorum. Yaklaşık 40 ülke vatandaşının yer aldığı bu sivil girişime yönelik söz konusu müdahale, uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlali niteliğindedir.

İsrail'in bu hukuk tanımaz yaklaşımı, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla olan güçlü dayanışmasını zayıflatmamaktadır. Doğrudan insani yardım faaliyetlerini hedef alan bu tür eylemler, bölgedeki gerilimi daha da artırmaktadır.

Haberin Devamı

İsrail’in bu hukuka aykırı eylemlerine derhal son vermesi ve alıkonulan sivillerin koşulsuz olarak serbest bırakılması gerekmektedir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenliği için ilgili tüm kurumlarımız süreci yakından ve hassasiyetle takip etmektedir.

Daha önce benzer bir saldırıya ilişkin adaletin tesisi amacıyla yürüttüğümüz soruşturma kapsamında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianame, Türk yargısının hukuk temelinde verdiği kararlı mücadelenin somut bir göstergesidir.

Uluslararası toplumu, uluslararası hukukun korunması ve insani değerlerin savunulması adına somut ve etkili bir tavır almaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi ve adaletin tesisi için küresel ölçekte mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi:

Gazze’ye umut, kardeşlerimize nefes olmak için yola çıkan ve yaklaşık 40 ülkenin vatandaşını bünyesinde barındıran Küresel Sumud Filosu’na yönelik uluslararası sularda gerçekleştirilen alçak müdahaleyi şiddetle kınıyoruz.

Haberin Devamı

Silahsız insanlardan, yardım taşıyan gemilerden ve hakikatin sesinden korkanlar bilmelidir ki; hiçbir abluka merhameti durduramayacak, hiçbir zulüm gerçeğin üzerini örtemeyecektir. Mazlumun duası, zalimin silahından büyüktür. Rabbim Gazze’de sabırla direnen kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

Küresel Sumud Filosu, insanlığın vicdanı ve eylemidir.

Haysiyet ve asaleti temsil eden Sumud Filosunu selamlıyoruz.

Sumud Filosuna İsrail’in müdahalesi insanlık dışı bir barbarlıktır.

Hak, hukuk ve insan haklarını esas alan tüm odaklar bu barbarlığa karşı durmalıdır.

Soykırım şebekesi her insani girişime düşmanlık ediyor. Bu barbarlık eninde sonunda mahkum edilecektir.

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala:

Uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından Küresel Sumud Filosu’na yapılan saldırıyı telin ediyoruz.

Türkiye olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, uluslararası toplumu bu hukuk tanımaz korsanlığa karşı etkili ve caydırıcı adımlar atılması konusunda ortak tutuma davet ediyoruz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran:

İsrail'in, Gazze'ye dayatılan insanlık dışı ablukayı kırmak amacıyla 40 ülkeden aktivistlerin oluşturduğu sivil bir girişim olan Küresel Sumud Filosu'na karşı uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyorum.

İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık ve ahlaksızlık eylemi, insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka aykırı olup hiçbir şekilde kabul edilemez. İnsan hakları savunucularına müdahale etmek ve silahsız sivilleri hedef almak, insanlığın vicdanına yönelik doğrudan bir saldırıdır.

Haberin Devamı

Uluslararası topluluğun —özellikle filodaki vatandaşları bulunan ülkelerin— sivillerin güvenliğini sağlamak ve failleri uluslararası hukuk nezdinde sorumlu tutmak yükümlülüğü vardır.

İlgili kurumlarımız, filoda bulunan vatandaşlarımızın ve diğer ülkelerin vatandaşlarının güvenli dönüşünü sağlamak için gerekli tüm çabaları en büyük özenle sürdürmektedir.

Türkiye olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu zulme, korsanlığa ve hukuksuzluğa karşı duruşumuzu kararlılıkla sürdürecek; mazlumların sesi olacak ve Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını her platformda savunmaya devam edeceğiz.